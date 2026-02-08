44歳・元NHKの竹中知華、衝撃の“ダイナマイトボディ”「昭和の人間だから…秘密だよ」「捨てないでください」
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が、衝撃の“ダイナマイトボディ”を披露した。
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、結婚、そして離婚を経験し、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
この日の投稿では「カレンダーブックの予約がはじまっています えへへ」「昭和の人間だから、手元に残るカレンダーブックになるの、実はとっても嬉しいの。秘密だよ」と喜びの声。「もしよかったら…1年間、一緒に過ごしてもらえませんか？出来たら、そのあとも捨てないでください」と呼びかけた。
また、このカレンダーブックのお渡し会、ラジオ沖縄のファンミーティングも告知し、「会えると信じてるね 大人は心配してないふりしなきゃいけないから大変です ピヨピヨ」「もし迷っている人がいたら、ちょっとだけ勇気を出してくれたら嬉しいです」「つい話したくなっちゃって、また長くなっちゃった」と結んだ。
