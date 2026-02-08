元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後19・54）にゲスト出演。アイドル時代のチームメイト薬丸裕英（59）と、妻で元アイドル・石川秀美（59）のなれそめを話した。

離婚した元妻でタレントのつちやかおりとの交際当初を語った布川。当時はシブがき隊3人で暮らしており監視の目はなく、マスコミも「フライデーが出始めたかなあ…ぐらいの時代だった」と振り返った。

同期には小泉今日子、中森明菜、松本伊代らそうそうたる面々が。しかも仲が良かったようで「堀ちえみちゃんの家でクリスマスパーティーをやろうと。僕ら3人とちえみちゃん、松本伊代ちゃん、早見優ちゃん、石川秀美ちゃんで」と回想した。

薬丸裕英が車で、布川も車で本木雅弘を乗せて堀宅へ。「帰りに俺が伊代ちゃんと優ちゃんを送って、やっくんは秀美ちゃんを送っていった。そこがスタートで結婚した」と、薬丸と石川秀美の恋の原点を明かした。

「すごいなあ。薬丸さんと石川さんがお付き合いしてることは当時、知ってたんですか？」と黒田に問われると、「薬丸はね…隠すのよ」と返し、笑わせた。

「俺と本木は結構言い合ったり、遊びに行ったりするんだけど。あいつはちょっと違う感じなのよ」と苦笑いだった。