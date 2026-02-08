『豊臣兄弟！』新たな“お知らせ”にネット「NHKの神対応」「休止は残念だけど…」
NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）が、第51回衆院選の開票速報編成に伴い、8日の放送を休止することが分かった。予定されていた第6話「兄弟の絆」は1週延期となり、15日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開
今回の対応は、同日に『衆院選開票速報2026』が放送されることによるもの。国政選挙の開票日は、速報性や解説が重視されるため、NHKをはじめ各局が通常番組を休止し、特別番組体制を敷くのが通例となっている。
こうした中、『豊臣兄弟！』の公式SNSは8日、「本日の『豊臣兄弟！』は『衆院選開票速報2026』放送のためお休みです」と報告。その一方で、「『次回の放送が待ちきれないっ！』の声にお応えして11日（水・祝）に特別編をお届けします！これまでの兄弟の歩みを再構成＆今後の見どころも！お楽しみに」と告知した。
突然の休止ながら、視聴者への配慮を感じさせる対応に、ネット上では好意的な反応が相次いだ。「休止は残念だけど特別編があるのはうれしい」「特別編キター！」「こういうフォローがあるのはありがたい」「NHKの神対応」「むしろ楽しみが増えた」といった声が寄せられ、公式発表には多くの反響が集まっている。
