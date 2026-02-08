¤«¤±¤ª¤Á¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡ÖÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»°½½Ç¯»Ë¡×¡ÚÂè7²ó¡Û¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡ä¡ä¡ÖÃæ³Ø»þÂå¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤¹¡£Âç¤½¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·ÝÌ¾¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö³Ð¸ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¡¹¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¢¤Ç¤âµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤·¤«¼è¤êÊÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Â¾¤Ë¤â¤Ã¤ÈÆÃÄ§¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ°Êª±à¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤À¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¼«Ê¬¤Î¤½¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÇÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²þÌ¾¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²»³Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¸å½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥ó¥É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ò¤«¤Ê¤êÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·ÃÎ¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éÄ´¤Ù¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¤Ê¤ó¤«¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¸ÝËì¤òÇË¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°Ê²¼¡¢·É¾ÎÎ¬¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÏÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤È¡¢¶Ú¥È¥ì¤·¤«¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶Ú¥È¥ì°Ê³°¤Î¼ñÌ£¤Ï³§Ìµ¡£
Îø¿Í¤Ï¶Ú¥È¥ì¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤¬¥¸¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¿©¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢ÉûºÚ¤â¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤òËí¤Ë¤·¤ÆÌ²¤ê¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Î¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡×¤òÎ®¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤ë¡£
¶»Æù¤È¤æ¤ÇÍñ¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ë¤Ê»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ê°â¡Ö¶ÚÆù¥Ð¥«¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥ó¥Ù¥ë¤òËí¤Ë¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3ºÐ¤«¤é¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ä¤È²»³Ú¤Î¶µÍÜ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤«¤ÈÊ×Îò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡Ä¡Ä¥Ï¥Ï¡Ä¡Ä¡£
ºÇ½é¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¤«¤ò°Õ¼±¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤«¤âAKB48¤ÈEXILE¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¡¢Æ±µéÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤ÊAKB48¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯Ì´Ãæ¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÏEXILE¤ËÌ´Ãæ¡£
Æ±µéÀ¸¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢AKB48¤ÎÃ¯¿ä¤·¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤«²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¼¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤º¡¢¸µ¡¹Å·¼Ùµ´¤ÊÂÎ¼Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁÇÄ¾¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤è¤½¤ÎÀ¼Á¡£
¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë30Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊTRICK¤Î»þ¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼þ¤ê¤¬AKB48¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤«¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¶Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤«¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤«ÌÞÂÎÌµ¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Ê¤¬¤éYouTube¤È¤«¤ò»È¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1¹æ¤¬FLOW¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤À¤±Ê¹¤¯¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÍÌ¾¤É¤³¤í¤À¤ÈNARUTO¤Î¡ÖGO!!!¡×¤È¤«¡¢¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Î¡ÖCOLORS¡×¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Åö»þ¡¢ÃµÄå³Ø±àQ¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤¬FLOW¤Î¡ÖAnswer¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÄ°¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÇÂ¾¤Î¶Ê¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ÖGO!!!¡×¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤¾¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤Î´ØÏ¢Æ°²è¤«¤é¡¢FLOW¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤âÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Á´¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡£
¤¨¡¢¡ÖÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡×¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¤È¤«¡¢ÀÎ¤Î¶Ê¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤ºTSUTAYA¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ëCDÁ´¤Æ¼Ú¤ê¤ÆÄ°¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤âÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡¢Ã¯¤¬ºî»ì¤·¤Æ¤ÆÃ¯¤¬ºî¶Ê¤·¤Æ¤Æ¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¤É¤³¤É¤³½Ð¿È¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤Î½Ð¿È¤Ï¤É¤³¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤À¤±¤Ê¤ó¤«Ì¾Á°¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥É¥é¥à¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥®¥¿¡¼·»Äï¤Ê¤ó¤À¤È¤«¿§¡¹¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤âÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¶Ê¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿Íº£¤ÏÈ±¤âÄ¹¤¯¤Æ¥Ï¥Ã¥ÈÈï¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤ÆÉ¦À¸¤ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·ÀÎ¤Î¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÀÎ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤«¡£
Â¿¾¯¹¥¤¤Ê¶Ê¤Îº¢¤È¶ÊÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²»³Ú¼ñÌ£Åª¤Ë¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÊ¬¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤·¡¢¤¢¤ì¤â¤¤¤¤¤³¤ì¤â¤¤¤¤¤Ç¿§¡¹Ä°¤¤¤¿Êý¤¬¡ÖË¤«¡×¤À¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤â»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¥É¥é¥à¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿¡×¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡Ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë800¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¸µ¡¹²Æì¤¬ÌµÀ¤Ë¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥ó¥´¥ë800¤Î½é´ü¤Î¶Ê¤â¤«¤Ê¤ê¹¥¤¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¥â¥ó¥´¥ë800¡Ê¤µ¤Ã¤¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë800¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤³¤«¤é¤Ï¥â¥ó¥Ñ¥Á¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡Ë¤¬¡ÖDON¡ÇT WORRY BE HAPPY¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÃÏÌ£¤Ë¥®¥¿¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿¡×¤À¤±¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥àÁ´¤Æ±éÁÕ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¥â¥ó¥Ñ¥Á¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¥É¥é¥à¤¤Ã¤«¤±¤À¤ÈÂ¾¤Ë¤ÏMr.Children¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
µÕ¤Ë¥É¥é¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÊÕ¤ê¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ·¼Ùµ´²Ã¸º¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ËÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤Î¶Ê¤â¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ë¥Þ¥Ã¥¡¼Ä°¤¤¤Æ¤ë²¶¥«¥Ã¥±¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Ã¥¡¼¤Ë²þÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤À¤È¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¶¤ÎÎ¾ÏÆ¤ÏÈ¾³Ñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤â¿·Éè¤òÄÉ¤¤¤«¤±¥Ð¥ó¥É¥¹¥³¥¢¤âÁ´¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏÀµÄ¾¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ³Ø¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢CD¤òÇã¤¦¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë²Î»ì¥«¡¼¥É¤Ë¤Ïºî»ì¤·¤¿¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶Î¼·¯¡ÊÎ¼·¯¤ÏË½·¯¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¤Þ¤¿¶Ê¤Î±ü¹Ô¤¤âÁý¤¹¤·¡¢°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤²Î»ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Æ¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬·Ý¿ÍÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤ëÆ°²è¤È¤«´ë²è¤ò¸«¤Æ¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¡×¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°²è¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£DVD¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉñÂæ¾å¤Ç¥É¥é¥à¤Î¥Ê¥ò¤µ¤ó¤ÈÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿ÍÂÐ·è¤ò¤¹¤ëÌ´¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤³¤ÎÌ´¤Ï°ìÀ¸³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¶Ê¤ÎPV¤òPSP¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤É¤³¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢É¨¤Î¿ÙÂÓ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢Amazon¤ÇÇã¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤òÇÛÃ£Àè¤Ë¤·¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ¯ÇäÆü¤ËÄ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤À¤Ë¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤ë¤ÈÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·µï¤Ë¤â¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¼·¯¤¬¤¤¤Ä¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊØ½ê¥µ¥ó¥À¥ë¤âÇã¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÉáÃÊÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥à¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤è¤ÈÎ¼·¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢Å·ºÍ¤Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À°ìÈÖÄ¹¤¤Ç¯·îÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¥Ó¥Ð¥é¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç½é¤á¤Æ¥Û¥ë¥â¥ó¤òÀ¸¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¤³¤¦½ñ¤¯¤È½é¤á¤Æ¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡£
·ë²Ì¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¯²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë»þ¤ËÎÏ¤¬¶¯¤¤¤«¤éÃ¯¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ²ø²æ¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤ê²£¤ËÍÉ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤Ã¤Æ°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¤»×¤¤¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤ä¤Ä¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤°¤é¤¤·ã¤·¤¤¡£
¡Ö¥â¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡Ö¥À¥¤¥Ö¡×¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Î´ÑµÒ¤ÎÄ¶·ã¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÎý½¬¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤°¤é¤¤´À¤ò¤«¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡£¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
¾¯¤·ÏÃ¤¬Ã¦Àþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Îº¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ç¡¢¹â¹»¤«¤é¤Ï¤Þ¤¿°ìµ¤¤ËÄ°¤¯²»³Ú¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£
