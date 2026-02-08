（資料写真）

　日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会、神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、日産神奈川グループ、Ｆ・マリノススポーツクラブ協賛）中央大会第２日は８日、横須賀市はまゆう公園で高学年の部の１回戦４試合が行われ、横浜Ｆ・マリノスプライマリー追浜（横須賀）が小松原ＳＣ（座間）に８−０で大勝した。はるひ野ＢＳＣ（川崎）、宮前平二葉ＳＣ（同）、ＦＣＰＯＲＴＡも２回戦に進んだ。

　このほかに予定していた１、２回戦計２０試合は悪天候のため中止となり、日程を１１日に変更。１１日に行う予定だった準々決勝、準決勝は１４日に変更され、決勝は当初の予定通り１５日に実施される。

　１１日は低学年の部の準々決勝、準決勝も行われる。

　【高学年の部】

▽１回戦

横浜Ｆ・マ　８−０　小松原ＳＣ

リノスプラ　　　　　（座　間）

イマリー追　　　　　　　　　　

浜　　　　　　　　　　　　　　

（横須賀）　　　　　　　　　　

はるひ野Ｂ　３−３　川崎ウィン

ＳＣ　　　　　　　　グスＦＣ　

（川　崎）　　　　　（川　崎）

（ＰＫ勝ち）

宮前平二葉　１−０　成瀬ＳＣ　

ＳＣ　　　　　　　　（伊勢原）

（川　崎）　　　　　　　　　　

ＦＣＰＯＲ　０−０　横須賀シー

ＴＡ　　　　　　　　ガルズＦＣ

　　　　　　　　　　（横須賀）

（ＰＫ勝ち）