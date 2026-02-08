【神奈川県少年少女サッカー中央大会】日産カップ 高学年の部、横浜Ｆ・Ｍ追浜など２回戦へ 悪天候で２０試合中止
日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会、神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、日産神奈川グループ、Ｆ・マリノススポーツクラブ協賛）中央大会第２日は８日、横須賀市はまゆう公園で高学年の部の１回戦４試合が行われ、横浜Ｆ・マリノスプライマリー追浜（横須賀）が小松原ＳＣ（座間）に８−０で大勝した。はるひ野ＢＳＣ（川崎）、宮前平二葉ＳＣ（同）、ＦＣＰＯＲＴＡも２回戦に進んだ。
このほかに予定していた１、２回戦計２０試合は悪天候のため中止となり、日程を１１日に変更。１１日に行う予定だった準々決勝、準決勝は１４日に変更され、決勝は当初の予定通り１５日に実施される。
１１日は低学年の部の準々決勝、準決勝も行われる。
【高学年の部】▽１回戦
横浜Ｆ・マ ８−０ 小松原ＳＣリノスプラ （座 間）イマリー追 浜 （横須賀）
はるひ野Ｂ ３−３ 川崎ウィンＳＣ グスＦＣ （川 崎） （川 崎）（ＰＫ勝ち）
宮前平二葉 １−０ 成瀬ＳＣＳＣ （伊勢原）（川 崎）
ＦＣＰＯＲ ０−０ 横須賀シーＴＡ ガルズＦＣ （横須賀）（ＰＫ勝ち）