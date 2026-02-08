¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡Ûº¸º¿¹ü¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤ÎÂÀÅÄ¤ê¤æ¡ÖÈ´¤¤¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÏµÇ°¤Ë¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ£Æµ¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö¾ÅÆî¥í¡¼¥º¥«¥Ã¥×¸ÍÀîÇÕ¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡ß°¦¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡×¤Ï£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ÎÀ¾Éð±à½éÆü¤«¤éÌÜ²¼£²£±Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÂÀÅÄ¤ê¤æ¡Ê£³£±¡áºë¶Ì¡Ë¤À¡£½éÆü¤Ï£·£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£³«ºÅ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÆ±£¸·î¤Î£Ç£±½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¤Ç¤ÎÍî¼Ö¤Ç¹üÀÞ¤·¤¿º¸º¿¹ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò½üµî¡£¡ÖÎ¾¼ê¤ÇËüºÐ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È´¤¤¤Æ¤«¤é£±½µ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈ´¤¤¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï°å»Õ¤«¤é¡ÖµÇ°¤Ë¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤µ¤Ê¤¬¤éÌñ½ü¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤âÇ¯Ëö¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤Ê£´·î¤Î¾¾¸Í£Ç£±¥ª¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯£´·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡££Ç£±¤ò¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçµÜ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï»Õ¾¢¤ÎÁáÀîÀ®Ìð¤ä²¬¸÷ÎÉ¡¢Âç¶¶Ä¾¿Í¤éµï¹ç¤ï¤»¤¿ÃË»ÒÁª¼ê¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¡¢¤È¤¤ËÀéÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃË¾¡¤ê¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èá´ê¤Î£Ç£±À©ÇÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º£Ç£Ð½é½Ð¾ì¤Ø¡¢È´¤«¤ê¤Ê¤¯½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£