¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡¦£Ç·½ÕÆü¾ÞÁèÇÆÀï¡Ûº´¡¹ÌÚÍª°ª¤¬£³²óÌÜ¤Î£Ç·£Ö¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ¤Î£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡½ÕÆü¾ÞÁèÇÆÀï¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£¸Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤«¤é¥«¥Þ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÍª°ª¡Ê£³£°¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê£Ö¡££Ç£³Í¥¾¡¤ÏºòÇ¯£±·î¤ÎÂçµÜ°ÊÍè£³²óÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â£µ£¶£°Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÃªÀ¥¡ÊµÁÂç¡Ë·¯¤Ï·è¾¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÆÉ¤ß¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÃªÀ¥¤¬Àè¹ÔÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖÈÄ¤«¤é¿Ê·â¡£ÂÇ¾â²á¤®¤Ë½ÐÀÚ¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÂ³¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤Æ¨Áö·à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö½ÐÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÓ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÀþ¤â¸«¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡Ê£±Ãå¤Ë¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡´ØÅì¤Î¼«ÎÏ·¿¤È¤·¤Æ¤Ï£ÓÈÉ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¿¿¿ù¾¢¡¢µÈÅÄÂóÌð¤Ë¤âËÜÍè¤Ï¥Ò¥±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡Áö¤Ï·§ËÜ£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ê£²·î£²£°Æü¡Á£²£³Æü¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¡£´ØÅì¤ÎµðË¤¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Ðà´ØÅì»þÂåá¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£