熱烈な広島ファンの俳優・谷原章介（５３）が宮崎・日南キャンプを訪れ、新井監督の“厳しい愛”に期待した。チームは２年連続Ｂクラス。「今年は新井さんの目の色が違う。大きな意味での“愛”を感じました。愛にも優しさ、厳しさ、いろんな種類がある。今までの『ファミリー』というものより、さらに深まった強い思いを感じました」と、巻き返しを願った。

キャンプ地訪問は２年ぶり。メイン球場とブルペンで選手たちの練習に熱視線を送った。

「今年のドラフトの選手たちが結構１軍に帯同している。それも頼もしかったですし、あと去年結果を残した中村奨成選手も、すごく躍動している感じがうれしかったです。あと秋山さん。やっぱり２０００安打を期待したいので、今シーズンは最初から１軍で頑張っているのがうれしかったです。あまり投手が見られなかったけど、高太一さんと高橋昂也さんの投球が見れたのがすごく良かった。今シーズンのさらなる飛躍、すごく期待したいなと思います」

２軍キャンプ地の東光寺球場にも足を運び、黒田博樹球団アドバイザーとも対面した。

「野間さん、末包さんとかベテラン勢が頑張っていて、とても頼もしいと思いつつ、早く１軍に戻ってきて欲しいです。ファーム、楽しかったです。黒田さんにご挨拶させていただいてうれしかったです」

この日は最高気温６度という極寒キャンプだったが、興奮冷めやらない様子だった。