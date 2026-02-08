フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が７日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日の「向上ゲスト芸人」はＴＨＥ Ｗ２０２３王者でブレーク中の紅しょうが・熊元プロレス、稲田美紀。エルフ・はるは熊元のストレス発散の仕方が心配だと話した。

はるは「熊元さんと一緒にホストにも行かせてもらうんですけど。お金もたくさん使って、シャンパンコールとかもやって。シャンパンもしっかり入れる。（料金は全て）熊元さんが出して。シャンパンコールの雰囲気を楽しんでほしいんですけど、オムライスをモリモリ食べながら、ホストのシャンパンを見るとか」と述懐。

さんまが「そんなん高くつくやろ…？」と心配すると、熊元は「高くつくんですけど、やっぱり、一気に全部の欲を吐き出せる。性欲も食欲も」と説明。稲田は「これで何十万も払ってるのが、よく分からない…」と苦笑した。

エルフ・荒川は「熊元さんに適正価格で遊んでくださいねってずっと言ってたんです。最近、後輩５０人ぐらい呼んで、その（蛙亭の）イワクラさんと熊元さんの新年会。めっちゃ飲んでて」と回顧。ノリで芸人たちが預金残高を発表していく流れになったが、飲み会の主催側として、この日も大金を使っていた熊元の預金残高が０円だったという。

荒川は「なんで、こんなに働いてて…。（預金残高が）０円って絶対におかしいんです！遊びに使いすぎてるんですよ」と先輩の散財ぶりを本気で心配していた。