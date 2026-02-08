¡Ö¥Û¥ó¥È¹¥¤¤Ê´é¤È¥»¥ó¥¹¡×Àé½©à·ãÊÑá¥´¥¹¥í¥ê»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹!!!zipper»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥ê¡¼¥¿¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬à·ãÊÑá¤Î¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥ê¡¼¥¿¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ê¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢MALICE MIZER ¡¢Moi dix Mois¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëMANA¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¡õ¥í¥ê¡¼¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMoi-même-Moitié(¥â¥ï¥á¡¼¥à¥â¥ï¥Æ¥£¥¨)¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀé½©¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥â¥ï¥Æ¥£¥¨Åª Ã¿Èþ¤ÊÀ¤³¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àé½©¤Î¥´¥¹¥í¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÀé½©¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó?¤È»×¤Ã¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹!!!¡×¡ÖÀé½©¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¤¥¶½Ä¥í¡¼¥ë!!µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇÒ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¤¯¤é¤¤»÷¹ç¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹!!!zipper»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀé½©¤Î¿¿¹üÄº¡¢¥Û¥ó¥È¹¥¤¤Ê´é¤È¥»¥ó¥¹¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£