撮影の合間に休憩中の2人だが･･･

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で夫婦を演じている郄石あかりとトミー・バストウの犂鵑蠹困き瓮フショットが反響を呼んでいる。

番組公式インスタグラムが「ロケ中の郄石さんとトミーさん。撮影の合間にはよくお二人でおしゃべりしています」と紹介。和服姿のトキとヘブンに扮した2人が膝を突き合わせ、笑顔で椅子に座っているショットを投稿した。

これには「距離感バグってる」「膝の距離感…これ、くっついてますよね？」「お似合いすぎますよね。スバラシです」「見つめ合いっぷりも鼻血が出そうです」「なかよしよね〜」「このまま本当の夫婦になってごしなさい」などのコメントが寄せられている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。 「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。