J2J3百年構想リーグ第一節 いわきFC1-0北海道コンサドーレ札幌



今シーズンから川井健太氏を新監督に迎えスタートを切った北海道コンサドーレ札幌

しかし序盤からリズムが作れずにいるとパスミスから先制を許します。

その後も試合を通じて中々チャンスを作り出すことが出来ず川井健太監督の初陣は黒星スタートとなりました。





川井健太監督Q.試合を振り返ってA.北海道コンサドーレ札幌のファン・サポーターに勝ちを届けたかったがこういう結果になり本当に残念です。次があるのでいい準備をして次に向かいたいと思いますQ.ビルドアップでのミスが多かったA.ボールを前進させるという意味では、いわきさんも本当に良かったことも含めると上手くいかなかったと思います。その中で打開できたと思った所で奪われて失点。あそこはスペースがあったので違う部分を見つけられればもっと良かったと思います。Q.寒さはピッチの選手たちに影響したかA.コンサドーレの宿命でこの時期はアウェースタートで連戦になるというのは分かっていたことなので言い訳にはならないですし、そういう意味では選手たちはタフにやってくれたと思います。Q.HTに出した指示とその手応えA,前半と後半で違ったのは風が影響される部分が変わった、風向きが変わって前にボールが送りやすくなるシチュエーションになったんですが、中々そこも我々の判断が遅かったりイメージが共有されていなかった部分もあったのでハーフタイムに指示を送ったんですが中々改善できなかったのが率直な意見です。

荒野拓馬選手

Q.試合を振り返って

A.リーグ以降前の百年構想リーグと言う事で特別なレギュレーションですけど、まずは開幕を迎えられたことは嬉しく思う。今日こんなに寒い中アウェーまで駆けつけてくれたサポーターに感謝したい。



Q.川井健太監督の初陣だったが

A.去年もその前もそうですし、札幌の開幕戦としては難しい試合が多いが去年あれだけ悔しい思いをして新しい監督になってここから行くんだという最初の試合を勝ち試合に持って行きたい気持ちはあったんですけど力及ばず悔しい気持ちです。ただ自分たちが目指している目標は先にあるので、そこに向かってこういった失敗や悔しさを積み重ねて反省して次に生かせればいいんじゃないかと思うので、結果としては悔しいが次に繋げたいと思う。



Q.自身は後半開始から出場 プレーを振り返って

A.やっぱり前線の所で自滅したり収まらなかったのでしっかり繋ぎ役だったり前にどんどん出て行こうという気持ちはあったが、シュートをもっと増やせればよかったのと思うのでそこは反省点だと思う。

最後まで皆走って戦っていたと思うが、まだまだ足りない所があると思うので途中からでも最初からでも出た時にはチームを活気づけれるようにやっていきたい。

西野奨太選手

Q.試合を振り返って

A.自分たちがキャンプから取り組んできたことをトライし続けようという姿勢は出せたんですけど、

それが上手くいかない時間の方が多くなってしまったことは反省ですが、これを続けていきたい。



Q.手応えは

速い時間帯で失点してしまいましたがズルズル行かず最後の所で守れたことは収穫です。攻撃の所は何回か効果的に運べたシーンもありましたし、ゴールに迫ったシーンも少なからずあったのでそこは収穫かと思います。



Q.CBとボランチの間にスペースが生まれた どう修正していく

A.自分たちは前に重心をかけてリスクを恐れずやってきた中であそこが空いてくるのは仕方ないというかある程度自分たちCBが潰さないといけないスペースなので、そこはもっと僕と（家泉）怜依の所でどちらが行くのかもっとハッキリしないといけないので細かい連携はもっと上げていきたい。



Q.アウェーの地で響いていたサポーターの声援

A.本当に自分たちが去年悔しいシーズンを過ごしましたし、サポーターの皆さんに過ごさせてしまったというのがあったので開幕一発目絶対に勝って喜びをサポーターの皆さんと分かち合いたい気持ちだけだったが、それが叶わせられなかったことは皆さんに申し訳なかったですし、次の試合は絶対に勝ってこの声援に応えないといけない。