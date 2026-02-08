『Ai-DUAL』シリーズがパター売上上位にランクイン 「性能だけじゃない」人気の理由は？【週間ギアランキング】
1月23日に発売されたオデッセイの新作『Ai-DUALシリーズ』が2位と4位にランクイン。このモデルは、オデッセイのシンボルでもあるフェースインサートが2層になったことも話題になっている。その評判についてPGAツアースーパーストア千葉浜野店の大野木翔さんに話を聞いた。
【写真】4位以下の順位は？ パター売り上げトップ10
「発売したばかりですが、興味を持って試打をするお客さんは多いですね。特に『スクエア2スクエア』シリーズを打つ人が目立ちます。今までのトルクレス系のシリーズに比べると、シャフトがほぼストレートに見えるようになったことで圧倒的に構えやすくなったことが評価されています」 パターコーナーで試打をする人が多い理由について大野木さんは、 「性能だけではなく、カラーリングの影響も大きいと思います。最近のオデッセイは青系のモデルも多かったのですが、やっぱりオデッセイと言えば赤！ 長年、オデッセイを使ってきた人ほど『赤いオデッセイ』を求める傾向が強いです。中でも、『ジェイルバード』と『#7』を買って行く方が多いですね」 オデッセイの新作が好調なスタートを切りつつ、7週連続で1位をゆずらなかったのはテーラーメイドの『スパイダーZT』。2026年はオデッセイとスパイダーの一騎打ちになりそうだ。 （パタートップ3）1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 オデッセイ Ai-DUAL3位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】4位以下の順位は？ パター売り上げトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
【写真】4位以下の順位は？ パター売り上げトップ10
「発売したばかりですが、興味を持って試打をするお客さんは多いですね。特に『スクエア2スクエア』シリーズを打つ人が目立ちます。今までのトルクレス系のシリーズに比べると、シャフトがほぼストレートに見えるようになったことで圧倒的に構えやすくなったことが評価されています」 パターコーナーで試打をする人が多い理由について大野木さんは、 「性能だけではなく、カラーリングの影響も大きいと思います。最近のオデッセイは青系のモデルも多かったのですが、やっぱりオデッセイと言えば赤！ 長年、オデッセイを使ってきた人ほど『赤いオデッセイ』を求める傾向が強いです。中でも、『ジェイルバード』と『#7』を買って行く方が多いですね」 オデッセイの新作が好調なスタートを切りつつ、7週連続で1位をゆずらなかったのはテーラーメイドの『スパイダーZT』。2026年はオデッセイとスパイダーの一騎打ちになりそうだ。 （パタートップ3）1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 オデッセイ Ai-DUAL3位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル◇ ◇ ◇26年に新発売されたドライバーの初速性能を徹底調査！ 関連記事『26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……』で詳細を公開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】4位以下の順位は？ パター売り上げトップ10
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
26年新作ドライバーの初速を計測！ ミスヒットでも初速が落ちない……
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】