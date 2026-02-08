【近畿の天気】９日（月）朝は極寒で軒並み氷点下の厳しい冷え込み　日中も厳しい寒さつづく　１０日（火）以降は日中の寒さ和らぐ

８日（日）は近畿の広い範囲で雪が降り、大雪となっている所もあります。



京都市では今シーズン初の積雪となり、午後５時現在、京都の積雪は１ｃｍとなっています。夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒してください。



２月９日（月）の近畿地方は、ゆっくり天気は持ち直すものの、朝は極寒。冷え込みが厳しいでしょう。早朝までは北部を中心に雪が降りそうです。



その後は、次第に冬型の気圧配置は緩む見込みです。





京阪神から南の地域は朝までは雪の残る所がありますが、日中は天気は回復し晴れ間が広がるでしょう。北部でも、だんだんと雪のやむ所が多くなりますが、兵庫県北部と京都府北部の沿岸部や、滋賀県北部では、日中も降り方は弱まるものの雪の残る所もありそうです。夜になると北部でも晴れ間が出そうです。積雪の増えている所があるため、雪がやんでも屋根からの落雪など注意が必要です。朝は冷え込みが強く、氷点下の所が多くなりそうです。最低気温は姫路でマイナス４℃、奈良でマイナス３℃、京都はマイナス２℃の見込みです。路面の凍結している所があるでしょう。車の運転に注意し、歩行者の足元にも気を付けて、歩幅を小さくして歩くようにしてください。日中の最高気温は４℃〜８℃くらいで、前日より高くなりますが、それでも真冬の厳しい寒さになる見通しです。万全な防寒をしてください。１０日（火）は広く晴れますが、天気は下り坂でしょう。建国記念の日の１１日（水・祝）は広い範囲で雨になりそうです。この先は日に日に気温が上がりそうです。厳しい寒さは９日（月）まで。以降は日中の寒さが和らぎ、次の週末は３月並みの暖かさになる所もありそうです。今月の中旬には、スギ花粉が本格的に飛び始めそうです。アレルギーのある方は早めの対策をとってください。