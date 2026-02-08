元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後19・54）にゲスト出演。アイドル時代の恋愛事情をぶっちゃけた。

離婚した元妻でタレントのつちやかおりとは「17歳から丸9年付き合って結婚した」と布川。「それめちゃくちゃ真面目ですよね」と指摘したMC・黒田有に、「いやいや、付き合ってる間はバラバラバラバラ…とえらい話になってますよ」と、若気の至りで“お盛ん”だったことを自白した。

シブがき隊としてデビュー後すぐにブレーク。一般の高校に通えなくなり定時制の高校にメンバー3人で通ったという。そこで1期上に近藤真彦、三原じゅん子、つちやがおり、「向こうから手紙をくれた」ことをきっかけに交際がスタートしたと振り返った。

18歳で運転免許を取得。最初の愛車はソアラで、「行動範囲が広がるわけですよ…フルスモークだから」と、人目を気にせず外出できるように。「車の運転も好きだけど、ひとりで行くよりは女の子を乗っけてドライブしたい。友だちの誕生日パーティーに行ったら、小泉さんがいた」と、同期の小泉今日子の姿を見つけたという。

「わーっ！と思って。16歳の時から彼女が大好きだったから」と布川。「小泉さんさあ、俺今日、車で来てるから送っていくよ」と誘ったという。

「“ほんと〜？”って…お〜キタッ！と。家どこ？って聞いたら青山、原宿あたりに住んでた。車ですぐじゃん、5〜10分。それだとダメじゃない？良いところがあるからって、お台場に行って。（女性を連れて行くと）99％オチるスポット。何かあったらお台場」と、小泉を口説いてドライブに連れ出した。

お台場でキョンキョンとロマンスが生まれたのかといえば、「ないです、小泉さんとは」とキッパリ。「隙さえあれば…ですよ。でもまだ子どもだから分かんないというか…どう攻めていくかが…初心者だったんだろうね」と、進展させられなかった理由を自己分析した。

ここで橋下徹氏が「布川さん、時系列ちょっと確認したいんですけど…つちやさんとその時は？」と問われ、「付き合ってますよ。ずっと付き合ってます」とニヤリ。やんちゃだった若き日を懐かしんでいた。