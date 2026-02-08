JO1・INIら輩出『日プ』第4弾『日プ新世界』、早くも流行語誕生？ 練習生候補の“名言”話題に
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の練習生および練習生候補が公開され、話題を集めている。
【動画】“普通にやべえ、超やべぇ、全然落ちそう”候補生の動画
同番組公式YouTubeチャンネルでは、練習生および練習生候補のPR動画が公開されている。その中でも話題を呼んでいるのが、練習生候補であるリュウ・カイチの動画。「本日は僕から僭越ながらお願いがあってまいりました。“普通にやべえ、超やべぇ、全然落ちそう”ということなので、皆さんの一票が僕にとってとても大切になります」というキャッチーなフレーズが話題になっている。
前シリーズ3作でも多くの名言が生まれてきたこともあり、国民プロデューサーからは「絶対日プを盛り上げてくれる」「ネットミームとして生き残りそうすぎる」「絶対落としたくない」「助けたい」「受験前の私かと思った」といった声が寄せられている。また、語学学習アプリの日本公式アカウントが、同フレーズを用いた投稿を行うなど、話題が拡大している。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
放送に先立って、練習生と練習生候補を公開。練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」も2月2日正午から4日正午まで行われた。結果はまだ発表されていない。
【動画】“普通にやべえ、超やべぇ、全然落ちそう”候補生の動画
同番組公式YouTubeチャンネルでは、練習生および練習生候補のPR動画が公開されている。その中でも話題を呼んでいるのが、練習生候補であるリュウ・カイチの動画。「本日は僕から僭越ながらお願いがあってまいりました。“普通にやべえ、超やべぇ、全然落ちそう”ということなので、皆さんの一票が僕にとってとても大切になります」というキャッチーなフレーズが話題になっている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
放送に先立って、練習生と練習生候補を公開。練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」も2月2日正午から4日正午まで行われた。結果はまだ発表されていない。