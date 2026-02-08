『鬼滅の刃』胡蝶しのぶの舌打ち大好きなファン 早見沙織が裏話「童磨に対する想いや激情を練った結果」
アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ロングラン御礼舞台あいさつが8日、都内で開催され、声優の花江夏樹、下野紘、上田麗奈、櫻井孝宏、早見沙織が登壇した。
【写真】胡蝶しのぶ柄じゃん！紫ドレス姿の早見沙織 舞台挨拶の様子
舞台あいさつでは『ロングラン御礼！2684万人が聞きたいあの話！』のコーナーが実施。事前に全国のファンから「登壇者に聞いてみたい質問」を募集し、その場で回答していくという企画となっている。
しのぶVS童磨の戦いについての質問では、「舌打ちのシーンが大好きです。一瞬なのに、しのぶさんの想いが全部詰まっているように感じて、最高でした。早見さんは、あの場面をどんな気持ちで演じられたのでしょうか？」という熱量の高いメッセージに、早見は「例えば、セリフのように言うと可愛らしくなってしまいます。今回は『舌打ちをどのようにしようかな？』と検討したというより、童磨に対する想いや激情を練った結果、表現する大きな流れの中であの形で出たように思います。」と丁寧に振り返った。
さらに、20回以上鑑賞済みというファンからは、「毎回、駆けつけた時のカナヲの叫びに、心がグッと締めつけられます。収録の際のエピソード等があれば教えて頂きたいです。」という質問。上田は「収録当日を迎えるまで、あのシーンのカナヲがどんな声を出すのかも想像しきれない状態でした。しのぶさんと童磨の戦いのアフレコを最初から見守らせていただいて、お２人が闘っている様子を見ながら自然と積み重なっていく想いがありました。特にしのぶさんの戦いへの集中力や感情を、演じる早見さんからすごく感じていました。また、しのぶさんと(茅野愛衣演じる)カナエさんの掛け合いや、しのぶさんの想いを見させていただいてたからこその叫びが、自然と生まれていたと思います。何度観ても涙で滲んでしまうシーンです。」と回答し、一声に込めた熱い想いを言葉にした。
【写真】胡蝶しのぶ柄じゃん！紫ドレス姿の早見沙織 舞台挨拶の様子
舞台あいさつでは『ロングラン御礼！2684万人が聞きたいあの話！』のコーナーが実施。事前に全国のファンから「登壇者に聞いてみたい質問」を募集し、その場で回答していくという企画となっている。
しのぶVS童磨の戦いについての質問では、「舌打ちのシーンが大好きです。一瞬なのに、しのぶさんの想いが全部詰まっているように感じて、最高でした。早見さんは、あの場面をどんな気持ちで演じられたのでしょうか？」という熱量の高いメッセージに、早見は「例えば、セリフのように言うと可愛らしくなってしまいます。今回は『舌打ちをどのようにしようかな？』と検討したというより、童磨に対する想いや激情を練った結果、表現する大きな流れの中であの形で出たように思います。」と丁寧に振り返った。