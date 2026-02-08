TVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クールEDテーマ「Singing Over」の女性ボーカルバージョンノンクレジット映像公開＆配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ANIPLEX × Sony Music によるオリジナル TV アニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）。『冴えない彼女の育てかた』『WHITE ALBUM 2』など数々の話題作でシリーズ構成・脚本を務めた丸戸史明、そして『荒野のコトブキ飛行隊』『ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王』などでキャラクター原案を務めた人気イラストレーター・左など、実力派スタッフ陣が参加。さらに、劇中歌を担当するのは Sony Music 選りすぐりのボーカル陣で構成された男女混成ユニット「SI-VIS」。音楽で世界を救うアーティストヒーローたちの物語が、2025 年 10 月 5 日（日）よりフジテレビほかにて絶賛放送中！

この度、凪・セイレーン・μが歌う、第2クールEDテーマ「Singing Over」の女性ボーカルバージョンである「Singing Over -irls side-」のノンクレジット映像が公開。合わせて各種音楽サイトで配信開始となった。

さらに、第18話「地球に絶望を、そして……」劇中歌、凪の恋愛ソング「Destination of Life」のリリックビデオを公開。各音楽配信サイトでの配信も開始された。

●楽曲情報

第2クールEDテーマ

「Singing Over -Girls side-」

作詞：NiiNo

作曲：藤田卓也,YUKINOS

編曲：藤田卓也

配信リンクはこちら

https://SI-VIS.lnk.to/SingingOverGIRLSSIDE

第18話劇中歌

「Destination of Life」

作詞・作曲・編曲：塩野海

配信リンクはこちら

https://SI-VIS.lnk.to/DestinationofLife

●作品情報

TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』



毎週日曜朝9時30分より

フジテレビほかにて連続２クール放送中

フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡／

北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送／

テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビTKUテレビ熊本／鹿児島テレビ

毎週土曜朝5:20~ 富山テレビ

毎週土曜朝5:30~ 新潟総合テレビ

毎週日曜24:55~ 福井テレビ

配信情報

2025年10月7日（火）正午より各配信プラットフォームにて順次配信予定。

ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Tver／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus

【スタッフ】

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉 靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

主題歌

第1クールオープニング・テーマ：「So Far Away」SI-VIS

第1クールエンディング・テーマ：「FRIENDS ＆ SMILE」SI-VIS

【キャスト】

キョウヤ：古屋亜南

凪：石見舞菜香

セイレーン：佐倉綾音

μ（ミュー）：鬼頭明里

ソウジ：島粼信長

JUNE（ジューン）：斉藤壮馬

YOSUKE：浪川大輔

神里泪：河瀬茉希

三枝聖那：高垣彩陽

アーティスト

キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS

セイレーン starring IZUMI from SI-VIS

μ starring 月乃 from SI-VIS

ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS

JUNE starring ふるーり from SI-VIS

YOSUKE starring Taisho from SI-VIS

＜ストーリー＞

圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。

そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。

表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。

©2025 ハルモニアエンタテインメント

関連リンク

TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式サイト

https://si-vis.live/