【ミラノ（イタリア）８日＝富張萌黄】スピードスケート・ショートトラックの公式練習が８日、本番会場で行われた。男子エースの宮田将吾（日本通運）はリレーのタッチやスタートなどを確認。１０日の１０００メートル予選、決勝まで行われる混合リレーへ向けて「１０００メートルの予選はマストで上がらないといけない。ミックス（混合リレー）は全力出し切って、チャンスがあれば全部つかみ取っていきたい」と目標を語った。

７日にはスノーボードの男子ビッグエアで木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルのワンツーフィニッシュを果たした。ノルディックスキー・ジャンプの女子ノーマルヒルで、丸山希（北野建設）が今大会日本勢第１号となる銅メダルを獲得。他競技の日本勢の活躍を選手村のテレビで見ており、「メダルをバンバン取っていて、自分も欲しいとモチベーションが上がっている」と大きな刺激を受けた。

２２年北京大会に続き２大会連続の五輪出場。今季ワールドツアーで銀メダルを獲得するなど、日本男子エースとして成長した。前回大会で課題となった体重管理や、技術的な調整も「「イメージ通りにいってる」も順調な様子。９８年長野大会以来、２８年ぶりのメダルへ向けて、初陣から全力を尽くす。