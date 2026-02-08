◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 東京Ｖ３―１水戸（８日・味の素スタジアム）

東京ＶとＪ１に初昇格した水戸が開幕戦で対戦し、ホームの東京Ｖが３―１で勝利した。

立ち上がりから東京Ｖが主導権を握ると、前半８分にＦＷ松橋が前線でのボールカットからドリブルでエリア内まで持ち運び、中へ折り返すと、ボールが水戸のＤＦに当たってコースが変わりネットを揺らした。

さらに同２１分には東京ＶのＦＷ斎藤が左サイドでボールを受けるとドリブルからのカットインで右足シュートを放ち、相手の股を抜いて２点目を奪った。

昨季のＪ２で初優勝を飾り、２６年目で初のＪ１昇格を決めた水戸は、東京Ｖの激しい守備に思うような攻撃を展開出来ず。前半２点のビハインドで折り返すことになった。

さらに東京Ｖは後半４分にゴール前でＭＦ森田のパスを受けた松橋が冷静に右足シュートをゴール左へ決めて３―０とする。

意地を見せたい水戸は、後半１４分にＭＦ加藤が右足シュートをゴール左へ決めて待望の“Ｊ１初ゴール”が生まれたが、その後は決定機を作れず初戦黒星発進となった。

東京Ｖは１６年ぶりにＪ１に復帰した２４年から２年連続開幕戦を国立で迎えていずれも黒星発進だったが、３年目で初の開幕戦勝利を飾った。