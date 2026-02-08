元日本代表FW柿谷曜一朗氏（35）、丸高愛実（35）夫妻が7日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。交際がスタートした時期を告白した。

丸高は出会いについて「共通の友だちがいて」と明かした。柿谷氏は「大阪よく行くよって話があって、『食事でも行こうか』っていうが（出会い）」と語った。

柿谷氏は現役時代、食事や育児を支えてくれた丸高に感謝し、丸高は「大阪、名古屋、徳島と住んでいたので。それぞれいろんな良さもあったんですけど。周りに知り合いがいなかったのがちょっと」と移籍によって住まいが変わったことを語った。

柿谷氏は「大阪にいるときに知り合って、僕がスイスに行くタイミングで付き合ったんですよ。スイスのチームに旅立つ4時間前ぐらいに付き合った」と告白し、共演者を笑わせた。博多大吉は「他にやることあります」とつっこんだ。丸高は「そんな赤裸々に言わなくていいのに」と笑った。

大吉は「海外入りの4時間前はなかなかギリですよ」と反応。松岡昌宏は「しかもスイス遠いっすよね」と笑った。

丸高は遠距離恋愛について「（スイスに）行きました。2カ月に1回ぐらい？」と語り、共演者を驚かせた。松岡は「2カ月に1回は行ってるよ？」と反応し、大吉は「すごい方だと思います」と語った。