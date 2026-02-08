BE:FIRST・RYUHEI「BE:FIRSTに育てられた」 “かっこよくなりたい”宣言
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEO）が8日、都内で行われた「BE:FIRST THE MOVIE」第3弾映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』公開記念舞台あいさつに登壇。RYUHEIが「BE:FIRSTに育てられた」と語った。
【写真】今年挑戦したいことを図解するBE:FIRST・SOTA
作中で「WHO ARE YOU NOW」の問いに「BE:FIRSTに育てられた男」と回答したRYUHEI。今、どんな人になっているか問われると、「自分が14歳のころから（BE:FIRSTとして）過ごしてきたので、ある程度の価値観は、BE:FIRSTで整っているのかなとも思いますし、支えられてきた部分も多いので」と説明した。
続けて「これからは自立していきたいです。かっこよくなりたいです、シンプルに」と宣言。「BE:FIRSTって生き方としてもこだわっているグループだと感じているので、自分も同じくらい生き方にこだわりたいと思います」と力を込めた。
本作は、今までの「BE:the ONE」シリーズと構成が異なり、ワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着し、パフォーマンスはもちろん、帰国してからのメンバー独占インタビューを実施。ツアーの裏側やオフの時間を含めた素顔と本音に迫ったリアル・ドキュメンタリーとなっている。
【写真】今年挑戦したいことを図解するBE:FIRST・SOTA
作中で「WHO ARE YOU NOW」の問いに「BE:FIRSTに育てられた男」と回答したRYUHEI。今、どんな人になっているか問われると、「自分が14歳のころから（BE:FIRSTとして）過ごしてきたので、ある程度の価値観は、BE:FIRSTで整っているのかなとも思いますし、支えられてきた部分も多いので」と説明した。
本作は、今までの「BE:the ONE」シリーズと構成が異なり、ワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着し、パフォーマンスはもちろん、帰国してからのメンバー独占インタビューを実施。ツアーの裏側やオフの時間を含めた素顔と本音に迫ったリアル・ドキュメンタリーとなっている。