お姉さん、リングガールに執着しすぎじゃありません？　怖いです…。

まさか結婚式のリングガールをめぐり、彼と彼の家族に不信感を抱くことになるとは思わないですよね。

大好きな彼との結婚を控えて幸せいっぱいだったはずなのに…！

【まんが】うちの子をリングガールにして！

