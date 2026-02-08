奈良競輪の「G3開設75周年記念・春日賞争覇戦」は8日、決勝戦が行われ、佐々木悠葵（30＝群馬・115期）が逃げ切りV。25年1月の大宮以来、通算3回目のG3優勝を決めた。追走した芦沢大輔が2着、2センターで関東勢に切り替えた森川大輔が3着。

佐々木悠が好スパートを決めて3度目の記念Vを飾った。自慢の剛脚がさく裂。「優勝できるとは思わなかったのでびっくりした」と目を丸くした。

三谷竜―三谷将―中井―佐々木悠―芦沢―松井―棚瀬―森川―西村で周回。いったん先頭に出た棚瀬がペースを上げていく段階で、佐々木悠が赤板で仕掛けていく。

「棚瀬君は記念の決勝が初めてだし、そこまでペースが上がらないと思ったので、1回ためてから行けた」。佐々木悠の狙い通りだった。

打鐘過ぎに叩き切ってからも懸命に踏み続け、別線の巻き返しを封じて押し切った。「ホームくらいでもう脚にきていて、芦沢さんが優勝してくれればという思いでモガいた」。ラインに貢献したい気持ちがVへの後押しとなり、最高の結果となった。

別線に叩かれた初日以降は出し惜しみをせず、積極的に仕掛ける姿勢が光った。強い気持ちで臨み続けたことが最高の結果を呼び込んだ。

「気持ちを入れて！これが1年の始まりかな」と総括した佐々木悠。次走はG1全日本選抜。勲章を増やした関東の重戦車が、大舞台でも豪快に攻めて躍動する。

◇佐々木 悠葵（ささき・ゆうき）1995年（平7）8月4日生まれ、群馬県出身の30歳。19年7月大宮でプロデビュー。20年11月、S級に特別昇級。22年12月高松でG3初優勝。通算543戦208勝。通算33V（G3は3V）。1メートル80、90キロ。血液型O。