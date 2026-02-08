『鬼滅の刃』朝に再放送で声優も驚き「日曜日の朝に！？いいですねぇ〜！」
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ロングラン御礼舞台あいさつが8日、都内で開催され、声優の花江夏樹、下野紘、上田麗奈、櫻井孝宏、早見沙織が登壇した。
【写真】胡蝶しのぶ柄じゃん！紫ドレス姿の早見沙織 舞台挨拶の様子
公開から約７か月を迎え、今なお絶賛上映中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。本作初の試みとしてグランドシネマサンシャイン池袋のIMAXシアターにて舞台挨拶を実施し、全国357館への生中継を行った。
イベントのMCを務める高橋祐馬プロデューサーの呼び込みを受け、竈門炭治郎役の花江夏樹、我妻善逸役の下野紘、栗花落カナヲ役の上田麗奈、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織が一挙登壇。一同、超巨大スクリーンに興奮を隠せない様子で、花江は「本日は童磨さんの血鬼術が凄い中、足をお運びいただきありがとうございます！」と早速会場の笑いを誘いつつ、「僕はこのスクリーンで公開日に（本作を）観ました。本日は楽しくお話ができればと思います。」。
下野は「みなさん、こんにちはー！本日は寒い中お越しいただきありがとうございます。少しでも温まるような時間にできたらと思います。」、櫻井は「今日は義勇の誕生日、かつ第一話を彷彿とさせるような雪の日に皆様とお会いできてうれしいです！」、早見は「お足元が悪いなかお越しいただきありがとうございます。短い時間ですが、元気にお話していければと思います！」、上田は「今日は、師範(しのぶ)と一緒に登壇ということでとても嬉しいです！」とそれぞれ挨拶し、会場の熱気を一気に引き上げた。
上映開始からこの日で205日を迎え、国内動員は2,684万人を突破。驚異的な数字に、一同は「本当にすごい！ありがとうございます！」と、驚きと感謝が入り混じった様子をのぞかせた。
朗らかな空気感のまま、『ロングラン御礼！2684万人が聞きたいあの話！』のコーナーへ移行。事前に全国のファンから「登壇者に聞いてみたい質問」を募集し、その場で回答していくという企画だ。最初の質問は、「世界中で愛される『鬼滅の刃』だが、どこかで映画のアピールをする機会があったならば、どこの国や地域へ行ってみたいか」。花江は「世界は結構行かせていただいたのですが、国内は意外とまだ行ったことがなくて。温泉が好きなので大分県の地獄温泉、その中にある鬼山地獄に行ってみたいです。」と回答。これに下野が「(大分県は)唐揚げがすごく旨いよ。」と耳寄り情報を添える。そんな下野は「福井県。眼鏡や恐竜が有名なので。海鮮も美味しいと聞きますし！」と興奮気味に回答。
上田が自身の出身地である富山県を推薦すると、「じゃあ、富山にします！」と即座に心変わりし、会場の笑いを誘った。櫻井は自身が演じる義勇の出身地、東京の野方を希望。すると一同から「近すぎない？！」とツッコミが飛ぶ。早見は「沖縄の海に特設ステージを建てて、海上イベントはどうですか？」と、行先のみならず規格外のアイデアを提案。上田は「姉さんが海に行くのだとしたら、私は日本一高い山の山頂で！」と目を輝かせ、一問目から大きな盛り上がりをみせた。
続いて櫻井への質問。「いつも無口な義勇と無限城戦の義勇ではかなり変化が見られたが、この変化をどのように演じ分けられたのか？」というファンからの問いには、「『柱稽古編』での炭治郎との物語を経て、今まで自責の念に駆られていた自分から解放されたという感覚でした。大きな変化があるように見えるんですが、彼がずっと1人で抱えていたものから解消されたという形なので、急激な変化というよりは徐々に変わっていったような。さらに、(無限城の中では)戦いの中で自分も知らない自分と出会う、というように色々なことが起こるので、ストーリーを追って演じていく中であの姿になっていきました。」と演じているうえでの道筋を明かした。さらに義勇の大好物にちなみ「櫻井さんも鮭大根は好きですか？」と聞かれると、「食べたことがないです。ブリ大根ならあります！」と答え、会場を和ませた。
次の質問は、しのぶVS童磨の戦いについて。「舌打ちのシーンが大好きです。一瞬なのに、しのぶさんの想いが全部詰まっているように感じて、最高でした。早見さんは、あの場面をどんな気持ちで演じられたのでしょうか？」という熱量の高いメッセージに、早見は「例えば、セリフのように言うと可愛らしくなってしまいます。今回は『舌打ちをどのようにしようかな？』と検討したというより、童磨に対する想いや激情を練った結果、表現する大きな流れの中であの形で出たように思います。」と丁寧に振り返った。
さらに、20回以上鑑賞済みというファンからは、「毎回、駆けつけた時のカナヲの叫びに、心がグッと締めつけられます。収録の際のエピソード等があれば教えて頂きたいです。」という質問。上田は「収録当日を迎えるまで、あのシーンのカナヲがどんな声を出すのかも想像しきれない状態でした。しのぶさんと童磨の戦いのアフレコを最初から見守らせていただいて、お２人が闘っている様子を見ながら自然と積み重なっていく想いがありました。特にしのぶさんの戦いへの集中力や感情を、演じる早見さんからすごく感じていました。また、しのぶさんと(茅野愛衣演じる)カナエさんの掛け合いや、しのぶさんの想いを見させていただいてたからこその叫びが、自然と生まれていたと思います。何度観ても涙で滲んでしまうシーンです。」と回答し、一声に込めた熱い想いを言葉にした。
善逸に関する質問も飛ぶ。「無限城ではいつもとは違った善逸が見れて、とてもカッコよかったです！中でも『火雷神』のシーンは、本当に手に汗を握りました！あのシーンを演じられていかがでしたか。」という問いに、下野は「善逸と獪岳の戦いに関しては僕が引っ張らなければいけないし、空気感も作らなければいけないと思ったんです。相対している相手の想いだったり、役者さんの芝居だったり、そういったものにも影響を受ける部分があります。その中で、『火雷神』をどう表現しよう、と思った時に色々なパターンがあるなと考えていて。それはスタッフさんも同じ思いで、(どのような形が)『火雷神』を素敵なものに見せられるのだろう、ということを一緒に模索しました。」と回顧し、皆で作り上げたシーンであることを明らかにした。
「息を呑むほど熾烈な炭治郎と義勇と猗窩座の戦闘、どのような気持ちで乗り越えられたか」という質問には、花江が「(この戦いに臨むにあたって)自分の中の道筋をある程度決めていたのですが、いざ収録日が近づいてくると、早くやりたいんだけど終わりたくない、という変な気持ちにもなってきて。」と当時の複雑な心境を吐露。収録の進め方や気持ちの高鳴りは、猗窩座を演じた石田彰の存在もかなり大きかったようで、「敵なんですけど、石田さんに引っ張ってもらった部分もすごくありました。極力、石田さんのお芝居を受けて演じようと現場で思うこともあり、目を閉じながらアフレコをしていたシーンもあるくらい、現場で生まれるものを大事にしていました。」と秘話を語った。
そして最後の質問はまさかの花江自身から。「無限城編 第一章があまりにも濃くて、まだまだ余韻に浸っていたいんですが、“第一章”をこの先も楽しめるような展開はありますか？」と読み上げると、ここで新情報のおさらいをすることに。2月6日（金）より、日本アニメ映画史上初となる「IMAX特別上映版」の上映がスタート。一部シーンの映像範囲が上下に拡がるIMAX独自の拡張アスペクト比により、これまでとは異なる新たな体験が可能となる。さらに2月20日（金）より、「鬼滅の刃」史上初となる「SCREENX」「ULTRA 4DX」の上映も決定。三面スクリーンのSCREENXでしか味わえない、まったく新しい劇場体験を届けることが告げられた。この発表を受け、花江は「ありがとうございます！絶対に行きます！」と期待をにじませた。
イベント終盤、みに隊士の炭治郎が登場し、新情報をこの場で発表することに。すると、「テレビシリーズ全編再放送決定！」の情報が解禁された。4月5日より毎週日曜朝9時30分〜10時、フジテレビほかにてオンエア開始となる。これにはキャスト陣も「日曜日の朝に！？いいですねぇ〜！」とそれぞれリアクションを見せた。
ラストは花江が「本日はありがとうございました。『鬼滅の刃』は初めて体験する出来事が本当に多くて。こんなに大きなスクリーンで舞台挨拶をできたこと、各国や地域に行かせていただいたことなど、本当に新しい景色をいつも見せてくれるなと毎回感じています。これからも皆さんと一緒に歩めることを楽しみにしておりますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。そしてなにより原作の吾峠呼先生に最大限の感謝を込めて、この舞台挨拶とかえさせていただきます。ありがとうございました！」と締めくくり、終始大盛り上がりのままイベントは幕を閉じた。
