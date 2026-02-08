4シリーズのラブブを比較！色味やデザインだけじゃない、毛並みの違いにも注目《ポップマート》

いま大人気の「ラブブ（LABUBU）」のぬいぐるみ。中国のアートトイブランド「ポップマート（POP MART）」の「ザ・モンスターズ（THE MONSTERS）」シリーズの商品です。

ラブブは、シリーズごとにデザインや毛並みが異なります。筆者が所有している4シリーズのぬいぐるみペンダントを比較してみました。

もこもこ、ふわふわ...

今回比較するのは以下のシリーズです。

（1）THE MONSTERS Exciting Macaron（以下、マカロン）

（2）THE MONSTERS Have a Seat（以下、ハブシ）

（3）THE MONSTERS Big into Energy（以下、エナジー）

（4）THE MONSTERS PIN FOR LOVE （以下、アルファベット）

この記事では、主に毛並みについて比較したいと思います。

まず、（1）のマカロンは、もこもことした短めの毛が特徴です。

また、パステルカラー系の柔らかい色味とぱっちりとした黒目が可愛らしく、根強い人気があります。

（2）のハブシもパステルカラー系の色味ですが、ファーのようなふわふわとした短めの毛並みです。

また、ラブブのぬいぐるみペンダントでは珍しいおすわり姿で、目の表情が豊かなのも特徴です。

一方で、（3）のエナジーは、ふさふさとした長めの毛並みが特徴です。

グラデーションカラーと、きらきらとしたおめめが"ゆめかわ"です。

（4）のアルファベットは、2025年8月に発売された比較的新しいシリーズで、ほかのぬいぐるみペンダントよりも小ぶりです。

毛並みの質感は（3）のエナジーと似ていて、ふわふわとした手触りです。

ラブブのぬいぐるみペンダントの多くは、6種＋シークレット1種（全7種）というシリーズが定番ですが、このアルファベットシリーズはシークレット2種を含め全30種あります。好きな色味というよりは、自分のイニシャルを当てたい人が多い印象です。

以上4シリーズのラブブを紹介しました。ラブブをゲットした際は、ぜひ毛並みにも注目してみてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）