茨城ロボッツがFE名古屋に逆転勝利でリベンジ…ドラフト1巡目2位の赤間賢人がプロ初得点を含む9得点

2月8日、日立市池の川さくらアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第22節GAME2が開催。茨城ロボッツがファイティングイーグルス名古屋を80－75で下し、前日の雪辱を果たした。

前日のGAME1では68－76で敗れていた茨城は、この日の前半も苦しい展開を強いられる。第1クォーターでは「Bリーグドラフト2026」において茨城から1巡目2位指名を受けた特別指定選手・赤間賢人が、プロ初得点となるフリースローを決めるなどして14－13と接戦を演じた。しかし第2クォーターに入るとFE名古屋の笹山貴哉や保岡龍斗らに得点を許し、28－40と12点のビハインドを背負ってハーフタイムへ。





［写真］＝B.LEAGUE

それでも後半、茨城が猛烈な反撃に出る。第3クォーター、ロバート・フランクスが3ポイントシュートを次々と沈め、10分間で14得点。チームとしても29得点を挙げて、57－54と逆転に成功して最終クォーターへ突入した。勝負の第4クォーター、デビュー2戦目の赤間が2本の3ポイントを沈める活躍。終盤、FE名古屋の笹山らに追い上げを許し、1点差まで詰め寄られる場面もあったが、中村功平の3ポイントなどで突き放し、逃げ切りに成功した。

逆転勝利を収めた茨城は、フランクスがゲームハイの26得点9リバウンド、中村が17得点と躍動。赤間が勝負どころでの得点を含む9得点を挙げ、勝利に貢献した。

一方、惜しくも敗れたFE名古屋は、笹山が19得点、保岡が17得点、ショーン・オマラが9得点15リバウンドを記録したものの、連勝とはならなかった。





■試合結果茨城ロボッツ 80－75 ファイティングイーグルス名古屋（@日立アリ）茨 城｜14｜14｜29｜23｜＝80FE名古屋｜13｜27｜14｜21｜＝75

【動画】赤間賢人 3ポイントで初のフィールドゴール成功