近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方では、引き続ききょう（８日）夜遅くにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。

また、近畿北部ではきょう（８日）夜遅くにかけて、高波にも警戒が必要だということです。

近畿地方では、上空約５０００メートルに、平年より１０度程度低い氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。この状態は８日夜遅くにかけて続く見込みです。





また、８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する見込みです。

８日（日）

気象庁によりますと、



８日１５時現在の１２時間降雪量（アメダスによる速報値）

京都府

南丹市美山 ４４センチ

舞鶴 ２５センチ

京丹後市峰山 １８センチ



兵庫県

香美町兎和野高原 ５３センチ

豊岡 ３５センチ

朝来市和田山 ３４センチ



８日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

京都府

京丹後市峰山 ５５センチ

南丹市美山 ４８センチ

舞鶴 ２６センチ



兵庫県

香美町兎和野高原 １６４センチ

豊岡 ６７センチ

香美町香住 ５４センチ



といういことです。

９日（日）

気象庁によりますと、

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ３０センチ

近畿北部平地 ２５センチ

近畿中部山地 ２５センチ

近畿中部平地 １５センチ

近畿南部山地 １５センチ

近畿南部平地 ３センチ



［波の予想］

８日に予想される波の高さ

近畿北部 ６メートル

９日に予想される波の高さ

近畿北部 ５メートル うねりを伴う



が予想されています。

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

１１日（祝・水）

１１日（祝・水）午後

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

16日間天気予報

気象庁は以下の点で注意するよう呼びかけています。



・電線や樹木への着雪、なだれ、水道管の凍結、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

・ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。

・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

・農作物の管理に注意してください。

