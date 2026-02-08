トドメの一発は脇坂泰斗！ 計８ゴール、川崎が壮絶な打ち合いを制す。ホームで柏を５−３撃破
壮絶な打ち合いを制した。
川崎フロンターレは２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で柏レイソルとホームで対戦した。
開始６分、PKで先制点を挙げたエリソンは、11分、25分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成する。
38分に細谷真大のヒール弾で１点を返され、61分に瀬川祐輔の追加点を許すも、68分にセットプレーから松長根悠仁のヘッド弾で突き放す。81分に元川崎の山内日向汰の豪快なショットで再び、１点差に詰め寄られたが、90＋４分に脇坂泰斗が狙いすましたシュートを叩き込み、決着をつけた。
計８ゴールが生まれる乱打戦。川崎が自慢の攻撃力を存分に発揮し、力強く白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勝利を決定づける脇坂の鮮烈フィニッシュ！ 細谷はおしゃれなヒール弾
川崎フロンターレは２月８日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で柏レイソルとホームで対戦した。
開始６分、PKで先制点を挙げたエリソンは、11分、25分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成する。
38分に細谷真大のヒール弾で１点を返され、61分に瀬川祐輔の追加点を許すも、68分にセットプレーから松長根悠仁のヘッド弾で突き放す。81分に元川崎の山内日向汰の豪快なショットで再び、１点差に詰め寄られたが、90＋４分に脇坂泰斗が狙いすましたシュートを叩き込み、決着をつけた。
計８ゴールが生まれる乱打戦。川崎が自慢の攻撃力を存分に発揮し、力強く白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勝利を決定づける脇坂の鮮烈フィニッシュ！ 細谷はおしゃれなヒール弾