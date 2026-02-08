Mrs. GREEN APPLE大森元貴の頭の中を旅する展覧会福岡会場で開催！「lulu.」MVの衣装を展示

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLE大森元貴の頭の中を旅する展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」が2月7日より福岡会場でスタートした。

■ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間をコンセプトに

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる本展覧会は、今年1月に大盛況のうちに東京会場での開催を終えたばかり。Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo/Gt）の頭の中を旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作されている。

最新技術も駆使しながら、造作、映像、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験できる展示や、デビューからの10年間大森元貴、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティに触れることのできる内容となっている。

また福岡会場では、東京会場とは少し内容も変わり、最新曲「lulu.」のミュージックビデオの衣装や、バンドとして史上初の快挙となった日本レコード大賞３連覇のそれぞれの盾が展示されるなど、すでに訪れた人でもまた楽しむことができる要素も追加されている。

なお本展覧会は、福岡会場の後3月2日～31日まで大阪（VS.（グラングリーン大阪内））での開催を予定している。

■イベント情報

「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」福岡会場

会場：

ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F

日程：

2026年2月7日（土）～2月21日（土）

開催時間：

9:00-20:00（最終入場19:00） ※土日祝（21日（土）は除く）のみ、9:00-22:00（最終入場21:00）

