これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上越に【大雪警報】、中越・下越・佐渡には大雪注意報が出ています。

上・中・下越と佐渡にはカミナリ・着雪・波浪・風雪注意報が発表されているところがあります。

上・中・下越には、なだれ注意報が出ているところがあります。



上越では、夜のはじめごろまで大雪に警戒してください。





◆9日(月)の天気

広い範囲で雪が降ったりやんだりするでしょう。雪や風が強まり、吹雪くこともありそうです。

お出かけの際は、積雪や路面の凍結・視界不良に気をつけてください。

降水確率は、午前は50%以上と高くなっています。



◆9日(月)の最高・最低気温

最低気温は、-5～-1℃の予想です。8日(日)朝と同じくらいかやや高いでしょう。

最高気温は、-1～4℃の予想です。8日(日)より3℃前後高いものの、厳しい寒さが続きます。

お出かけの際は、防寒対策をしっかりしてください。



◆向こう一週間の天気

10日(火)は日差しの届くところはありますが、天気が下り坂となるでしょう。

13日(金)までスッキリしない天気が続き、雨雲や雪雲のかかることがあります。路面が滑りやすくなりますので、車の運転にお気をつけください。



最高気温は、10日(火)以降は平年並みか高くなるでしょう。雪解けによるナダレに注意ください。