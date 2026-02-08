父親をナイフのようなもので複数回刺した殺人未遂の疑いで、44歳の息子が逮捕されました。



逮捕されたのは、長岡市上野町の無職・杉山哲也容疑者(44)です。警察によりますと、杉山容疑者は8日午前6時ごろ、長岡市の自宅で父親の敏夫さん(73)の首などをナイフのような物で複数回刺した疑いが持たれています。母親が警察に通報し、敏夫さんは病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。



警察の調べに対し、杉山容疑者は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。警察は、親子の間でトラブルなどがなかったか調べるとともに、容疑を殺人に切り替えて捜査する方針です。