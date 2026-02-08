オリックスの宮城と曽谷が8日、今春キャンプ初のライブBP（実戦形式の投球練習）を行った。

13時現在のSOKKENスタジアムの気温は4・5度。寒風が吹き荒れ、当初予定されていた紅白戦が順延される悪天候の中「出力は6、7割」という宮城だったが、打者4人に5球ずつの計20球。最初の福永への初球を右前にはじき返されたが、安打性はこの1本のみ。その後は連続で見逃しのストライクを取り、3人目の平沼への初球では内角の速球でバットをへし折るなど最速141キロを計測した。

続いてマウンドに上がった曽谷も打者4人に計20球。こちらは安打性すらなく、左の香月にボールゾーンの内角から大きく曲がるスライダーを含む三つの空振りを奪った。最速147キロを計測する圧巻の内容だった。

ただ、口をそろえたのはピッチコムのテストができなかったこと。「ピッチコムやりたい、と伝えたら、任せろ、となって。今日やるという話をしていて“持ってきたぞ”と言われて“やるぞ”となったら“やばい充電切れてた”という話になって」（宮城）「健矢さん（若月）さんが充電し忘れて使えなかったので、次回に持ち越しです」（曽谷）

中でも宮城はここまでブルペンで若月との“すれ違い”が続いていた。「ケガせず終われたのが一番です」と前向きにとらえたが、機器を管理していた若月は「イマイチその機械に慣れてなくて…。オンにしたまま帰っちゃったんで。僕のミスですよね。期間中（昨年11月の強化試合）はちゃんとした人がしていたんで」と反省していた。

ともに11日の紅白戦での実戦初登板を予定。次こそ万端に準備を整え、14日からの侍ジャパン合宿に歩を進める。