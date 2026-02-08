◇明治安田J1百年構想リーグ第1節

秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕。98年以来28年ぶりにJリーグでPK戦が復活し、6〜8日に開催された第1節から10試合中4試合がPK戦にもつれ込んだ。

復活第1号は6日の京都―神戸戦。1―1で90分で決着せず、新ルールがいきなり適用された。PK戦では神戸のGK前川黛也が“神セーブ”を連発。4―1で制した。

7日も3試合中2試合がPK戦に突入。C大阪―G大阪はスコアレスのまま「大阪ダービー」史上初のPK決着となり、アウェーのG大阪が勝利。FC東京―鹿島も1―1でPK戦となり、FC東京が昨年のJ1王者を破った。4試合が行われた8日は福岡―岡山が1―1でPK戦となり、福岡が6―5で“白星発進”を飾った。

「J1百年構想リーグ」の地域リーグラウンドでは90分で勝敗が決しなかった場合、引き分けではなくPK戦を実施。勝ち点は勝利チームに「2」、敗戦チームに「1」が与えられる。90分で決着がついた場合はこれまで通り勝ち「3」、負け「0」。98年のJリーグでは延長戦とPK戦が行われ、90分勝利に「3」、延長戦勝利に「2」、PK戦勝利に「1」、負けは全て「0」だった。

新ルールによって神戸、G大阪、FC東京、福岡は勝ち点「2」を獲得。PK戦で敗れた京都、C大阪、鹿島、岡山にも「1」が入った。昨季までのルールなら引き分けで両チームが「1」。PK戦に勝てば勝ち点「1」を上積みできる。PK専門のGKを試合終盤に投入するなど、今後の戦い方に影響がありそうだ。

また、FC東京―鹿島戦を現地視察した日本代表の森保一監督は試合後に「日本代表がW杯で戦っていくことを想像していただいている。PK戦で勝って世界の高みを目指していくという意図を感じさせていただいて、うれしく思います」と歓迎。W杯の決勝トーナメントで日本代表は過去のPK戦で2戦2敗だけに「オープンプレーで勝つことに重きを置きながらも、PK戦で勝っていくところも積み上げてきている。JリーグでのPK戦も参考にしながら代表の力とさせてもらいたい」と話した。