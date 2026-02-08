1月5日から2月2日までABEMAにて放送された『MAD5（マッドファイブ）』は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。この度、SNS上でも話題を集めた松井ケムリのムチムチボディあらわな水着姿を改めて特集する。

【映像】人気芸人のわがままボディあらわな水着姿

本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2025年12月15日（月）夜9時には、『シュシュっとごくろうさん』の動画内にて「ABEMA」での番組化およびキービジュアル撮影の様子が公開された。

野性爆弾・くっきー！とハリウッドザコシショウは、出演するバラエティ番組では軒並み強烈な個性と奇想天外な発想で視聴者の心をつかむ“本家MADコンビ”。『ドキュメンタル』や『R-1グランプリ』などの賞レースでも実績を持ち、圧倒的な存在感で唯一無二の世界観を築いてきた。自由奔放でカオスな世界観を作り続けてきた2人に、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの3人が加勢。この3人は、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”で、松井は最終オーディションには遅刻したものの、4人からの「ボケるからツッコんで欲しい」という依頼を受けメンバー入りした。

『MAD5』はABEMAにて最終回まで全話見逃し配信中。