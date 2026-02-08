◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 女子ノーマルヒル(大会2日目/現地7日)

13位でメダルを逃した郄梨沙羅選手が競技後のインタビューで思いを明かしました。

2014年のソチオリンピックから4大会連続の五輪出場となった郄梨選手。平昌大会以来2大会ぶりのメダルを目指しましたが、1回目92m、2回目96mという結果となり、13位で競技を終えています。

郄梨選手は「最後の最後まで応援してくださる方の声が聞こえて背中を押されてスタートできたので、最後はあそこまで距離を伸ばすことができた」とこの日の自身のジャンプを総括。「1本目はなかなか渋いジャンプになってしまったが、2本目は切り換えて臨むことができた。応援を力に変えてそろえることができた」とサポートに感謝しました。

「何があっても一緒に飛んでくれるチームの仲間、スタッフ、応援してくださる皆様のおかげでここに立て、本当に感謝の気持ちでいっぱい」と口にした郄梨選手。「それに応えられるような結果が出なかったことが悔しいですけど、2本目の流れを生かして次の試合へ向けて準備をしていきたい」と先を見据えます。

そして女子ラージヒルと混合団体へ向けて「応援してくださる方々に楽しんでもらえるようなパフォーマンスがしたい。それをかなえられるように頑張っていきたい」と意気込みました。