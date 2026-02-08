『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？ 今回も、1月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！

■超人検索ランキング

『キン肉マン』公式サイトではコミックス91巻の発売を記念して、年末年始に「タッグチームクロニクル!!」（現在は終了）という企画を実施。この影響でさまざまなタッグの超人の検索数に影響がありました。特に影響が大きかったと思われるのが、10位から6位へランクアップしたブロッケンJr.と、他の5王子が大きくランクを落とす中で8位をキープし続けたキン肉マン ソルジャーの「フルメタルジャケッツ」コンビ。そして圏外から30位にサンシャインがランクインしました。

1月は五大刻との対決がひと段落し、直線まで闘っていたテリーマンは5位をキープしつつも、相対したエンデマンは11位から23位へランクダウン。代わりにランクアップしたのが、1月1日にお誕生日を迎え、第516話で五大刻の超人パワーを解説してくれたミートくん（圏外→11位）と、第517話で手負いのテリーマンを助けるために久々にリングに降り立ったスカイマン（圏外→12位）です！

スカイマンの活躍も見たかったところですが、サラマンダー戦は現在、彼に代わって1ランク下のアシュラマン（12位→13位）が活躍中。今月は彼の跳躍ぶりから目が離せません！

また、ゲームアプリ「キン肉マン極タッグ乱舞」に登場した影響もあり、首位キープをキープしているウォーズマンはもちろん、ザ・マン（26位→19位）、ザ・ワン（圏外→20位）も人気が上昇しています。

■技検索ランキング

サラマンダー戦を闘うアシュラマンの技の数々が、さっそく技検索ランキングのほうにランクイン。「阿修羅稲綱落とし」（15位→12位）、「阿修羅バスター」（19位→16位）、「アングリースープレックス」（圏外→21位）、「阿修羅六道蓮華」（圏外→26位）がいずれもランクアップしています。

さらに、今回スカイマンの久々の再登場で披露こそしなかったものの、彷彿とさせる登場をした「フライング魚雷」（圏外→20位）もランクイン。あのままサラマンダーにフライング魚雷を決めていれば、もしかしたら......？

他にも「タッグチームクロニクル!!」の影響か「ナパーム・ストレッチ」（圏外→17位）がランクインしています。

次回は3月初旬に2月のランキングを振り返っていく予定です！お楽しみに！

テリーマンの盟友・スカイマンがランクイン！

©ゆでたまご／集英社