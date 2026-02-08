ドローン映像が話題

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）が7日（日本時間8日）に行われ、丸山希（北野建設）が今大会で日本勢1号となる銅メダルに輝いた。今大会はドローンを利用した映像が多く配信されているが、特にジャンプは映像が大迫力と話題になっている。

選手がジャンプ台からアプローチに入ると、ドローンも後を追ってスタートする。選手が踏み切った後も、空中で背後からカメラに収める。映し出す映像は、まるで選手目線そのものだ。

SNSでは「スキージャンプ後ろからのドローン映像迫力あるなー！」「怖すぎて泣いた」「スキージャンプでドローンが真後ろについて一緒に飛んでいく映像スゴイ気持ちいい。タマひゅん来た」「スキージャンプのドローン？映像がすごいな」「選手気にならないのかな？『蚊がいる！？』みたいな」などと反響が相次いだ。

ドローン技術の進歩は、スポーツ中継も変えている。フリースタイルスキー・スロープスタイル、スノーボード・ビッグエアなどにもドローンは利用される。中継に音が入る場合があるなどの課題もあるが、臨場感ある映像を視聴者に届けている。



（THE ANSWER編集部）