水戸は初のJ1公式戦に臨んだ

昨季のJ2を制して悲願の昇格を果たした水戸ホーリーホックは、2月8日の明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で東京ヴェルディと対戦し、1-3の敗戦を喫した。

前日までのゲームも合わせ、昇格組の全チームが敗戦スタートという厳しい船出になった。

いきなりJ1の洗礼を浴びた。前半8分、東京VのFW松橋優安に右サイドを突破され、ペナルティーエリア内に進入を許す。必死に戻ってきたMF山本隼大が、中央への折り返しを防ごうと出した左足に当たり、不運にもオウンゴールとなった。

さらに前半21分にはFW齋藤功佑に左サイドから切り込まれ、右足シュートで追加点を許した。水戸は最終ラインでボールを長く持つものの中盤から前へは入っていけず、さらに球際のところではMF森田晃樹らが高い技術を見せる東京Vを相手に有効な攻撃ができなかった。そして、ハーフタイム明けの後半4分には、高い位置でボールをカットした森田から松橋へのラストパスが通り、3点目を奪われた。

それでも一矢を報いたい水戸は後半14分、自陣でボールを奪ったところから、前線に素早くつなげるカウンターを発動。FW多田圭佑からのラストパスを受けたMF加藤千尋がゴール左に流し込んでJ1公式戦での初ゴールを奪った。ゴール裏に集まった水戸のサポーターは歓喜に沸いた。

勢いが出た水戸は攻撃の回数を増やしたものの、東京Vも立て直して再び戦況は膠着。このまま試合は終了し、水戸は悔しい敗戦でJ1の舞台で初のゲームを終えた。

開幕節では2月6日に8シーズンぶりの昇格を果たしたV・ファーレン長崎がサンフレッチェ広島に1-3で敗れ、7日には17シーズンぶり昇格のジェフユナイテッド千葉が0-2で浦和レッズに敗れていた。この日の水戸も敗れ、昇格組の3チームは全てが複数点差での敗戦と厳しいスタートになった。（FOOTBALL ZONE編集部）