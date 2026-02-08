ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」が８日、都内でドキュメンタリー映画「ＢＥ：ｔｈｅ ＯＮＥ ―ＳＴＡＲＴ ＢＥＹＯＮＤ ＤＲＥＡＭＳ―」（オ・ユンドン、キム・ハミン監督）の公開記念あいさつを行った。

映画第３弾となる今作は、自身初のワールドツアーに密着。パフォーマンスのみならずインタビューパート、ツアーの裏側など本音の素顔が映し出されており、ツアー中盤に急きょＲＹＯＫＩ（三山凌輝）を欠き、６人で進むことになった姿も記録されている。

ワールドツアーについて、ＭＡＮＡＴＯ（２４）は個人としてもＢＥ：ＦＩＲＳＴとしても大きな夢だった」と思いを告白。「グローバルに対してのチャレンジ意識があったりしたので、またちょっと一段階ギアが入った挑戦だった」と振り返った。

映画では「ＢＥ：ＦＩＲＳＴは逆境に強い」と話すシーンも。ＳＨＵＮＴＯ（２２）は「逆境に強いグループって良いですよね。一致団結する瞬間、空気感を察知できて、誰かのバイブスに乗っかるように化学反応を起こしていける。このグループでよかった」と絆を語った。

今後のグループについて、ＲＹＵＨＥＩ（１９）は「今年、具体的な目標としてスタジアムがあるのですが、それをやったあとにもまだまだ夢を見ているグループなので」とさらなる展開を予告。ＳＯＴＡ（２５）も「華やかなところだけじゃなく、もっと繊細にもっと深いところにこだわれるように。新体制としてよりいいものを見せられるグループに一歩ずつ進んでいきたい」と語った。