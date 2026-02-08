天海祐希、“元教え子”8人と21年ぶり再会「嫌われてもいいって思ってました」
俳優の天海祐希が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演。天海が主演を務めた同局系ドラマ『女王の教室』（2005年）で共演した“元教え子”キャスト8人がスタジオに集結し、21年ぶりの再会が実現する。
【番組カット】教え子に笑顔！21年ぶり再会を果たした天海祐希
作中で天海が演じた阿久津真矢は、絶対的な権力でクラスを支配し、厳しい現実を叩き込む冷徹な教師。天海は撮影当時を振り返り、「生徒さん同士が仲良くなるのはいいけど、私はずっとひと言もしゃべれなかった」「嫌われてもいいって思ってました」「私がブレたら、彼ら（子役）のお芝居がうまく引き立たない」と、カメラが回っていない場面でも徹底して役に入り込んでいたことを明かす。さらに、天海は「本当は皆さんとたくさん話したかった」と、当時の心境を告白する。
スタジオに登場した8人の“元教え子”キャストは「一切みんなでおしゃべりとかはなかった」「すれ違って『おはようございます』って言っても、（天海は）笑わずに『おはよう』って」と、撮影中の緊張感を振り返る。一方、「名前を呼ばれただけで本当にうれしかった」と語り、天海が憧れと尊敬の存在だったことも明らかになる。
20パーセント超えの高視聴率を記録したこともある作品だったが、ときには苛烈な内容にクレームが殺到したことも。しかし、天海は「絶対にいつか受け入れてもらえるはず」「こんなにみんな頑張ってるんだから」と撮影に臨んだ覚悟を語る。“元教え子”たちも、街中でサインを求められたことなど、放送当時の反響を振り返っていく。
また、天海は「なるべく家族は出さないようにしているんですよ」と話す。今回は、特別に天海の“溺愛の弟”全面協力のもと、弟のみぞ知る“姉・天海祐希”の意外な素顔も紹介する。東京・上野で育った幼少期にはじまり、天海は厳しかった母親や怒られたことはなかった父親など、家族の思い出を明かしていく。さらには、「常にポイ活」「夜中にカップラーメンを食べる」と意外すぎる一面が続々明らかになる。
そして、モノマネ好きだという天海が、「ここを切り取るんだ！」と圧倒された、あのモノマネ芸人がサプライズ登場する。
【番組カット】教え子に笑顔！21年ぶり再会を果たした天海祐希
作中で天海が演じた阿久津真矢は、絶対的な権力でクラスを支配し、厳しい現実を叩き込む冷徹な教師。天海は撮影当時を振り返り、「生徒さん同士が仲良くなるのはいいけど、私はずっとひと言もしゃべれなかった」「嫌われてもいいって思ってました」「私がブレたら、彼ら（子役）のお芝居がうまく引き立たない」と、カメラが回っていない場面でも徹底して役に入り込んでいたことを明かす。さらに、天海は「本当は皆さんとたくさん話したかった」と、当時の心境を告白する。
20パーセント超えの高視聴率を記録したこともある作品だったが、ときには苛烈な内容にクレームが殺到したことも。しかし、天海は「絶対にいつか受け入れてもらえるはず」「こんなにみんな頑張ってるんだから」と撮影に臨んだ覚悟を語る。“元教え子”たちも、街中でサインを求められたことなど、放送当時の反響を振り返っていく。
また、天海は「なるべく家族は出さないようにしているんですよ」と話す。今回は、特別に天海の“溺愛の弟”全面協力のもと、弟のみぞ知る“姉・天海祐希”の意外な素顔も紹介する。東京・上野で育った幼少期にはじまり、天海は厳しかった母親や怒られたことはなかった父親など、家族の思い出を明かしていく。さらには、「常にポイ活」「夜中にカップラーメンを食べる」と意外すぎる一面が続々明らかになる。
そして、モノマネ好きだという天海が、「ここを切り取るんだ！」と圧倒された、あのモノマネ芸人がサプライズ登場する。