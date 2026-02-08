TBS NEWS DIG Powered by JNN

あすの天気です。日本海側は午前中を中心に雪の続く所が多く、積雪がさらに増えるでしょう。午後は雪の範囲が狭くなっていきますが、山陰から北陸にかけては、積雪が急増する所があります。引き続き交通機関への影響やなだれ、屋根からの落雪に注意が必要です。太平洋側は晴れ間の出る所が多くなりますが、積雪や路面の凍結に注意してください。

気温です。朝の気温はけさより低い所が多く、広い範囲で氷点下の冷え込みなるでしょう。日中の気温はきょうより高くなり、厳しい寒さは少し緩みそうです。ただ、それでも関東から西で10℃に届かず、北風が冷たく感じられるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：-3℃　釧路：-2℃
青森　：-1℃　盛岡：0℃
仙台　：3℃　新潟：4℃
長野　：2℃　金沢：4℃
名古屋：8℃　東京：9℃
大阪　：7℃　岡山：9℃
広島　：9℃　松江：8℃
高知　：10℃　福岡：9℃
鹿児島：12℃　那覇：16℃

週間予報です。火曜日は西から天気が下り坂で、水曜日は広い範囲で雨となりそうです。寒さが次第に和らいでいき、週の後半は3月並みの陽気になる所が多いでしょう。雪の多い地域は、なだれに注意が必要です。