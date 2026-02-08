太田光、5度目のTBS選挙特番「毎回試行錯誤」 タイタンライブ2days終えて怒とうのスケジュール
TBSでは、8日の衆議院議員選挙投開票日当日の夜に、衆議院議員選挙特番『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』を放送する（後7：53〜深0：00）。爆笑問題・太田光がスペシャルキャスターとして、5回目のTBS選挙特番に“登場”する。
【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！
選挙特番にあたって、太田は「政治家の発言については、この人は本気かな？とか選挙用の言葉なのかな？などを僕なりに判断して、どこまでの覚悟なのか？ということを知りたいと思っています。この間、亡くなった久米宏さんは「テレビは面白けりゃいいんだ」と言っていましたが、僕も政治のことと同時に、テレビを面白くしたいということも考えています」とコメント。
続けて「『選挙の日』は今回で5回目になりますが、毎回試行錯誤していて、視聴者の方にいかに分かりやすく伝えるか、その中でいい意味で面白く、刺激的な、そういうところを探し中です」と呼びかけていた。
6日と7日には、スペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』を実施。太田は両日、爆笑問題としての新作漫才に加えて、初日のスペシャルゲストとして登場した明石家さんまとのコンビ「古希還暦」としての漫才も披露した。多忙を極める中、太田が忖度なしの真っすぐな質問でリーダーたちのホンネを引き出す。
■『選挙の日2026』
午後7時53分〜9日午前0時
【スペシャルキャスター】太田光(爆笑問題)
【総合司会】井上貴博(『Nスタ』メインキャスター)
【キャスター】出水麻衣(『Nスタ』メインキャスター)
【特別司会】石井亮次(『ゴゴスマ〜GOGO!Smile!〜』MC)
【取材キャスター】藤森祥平(『news23』メインキャスター)、喜入友浩(『news23』キャスター)
【開票速報担当】赤荻歩、山本恵里伽、篠原梨菜(TBSアナウンサー)
【ゲスト】米重克洋(JX通信社代表取締役)
【解説】星浩(TBSスペシャルコメンテーター)、岩田夏弥(TBS報道局政治部長)
