玉木宏主演のフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」の第５話が５日に放送され、天音（玉木宏）と凛（岡崎紗絵）、が映画の撮影現場で調査を始める。

撮影所では、主演に抜擢されたサスケ役の鈴木海斗（中村海人）がアクション中、命綱のワイヤーが切れて落下。首と背骨を骨折し、意識不明の重体になってしまう。このピンチに登場したのがエグゼクティブ・プロデューサーの神山涼子。ショートヘアの気品溢れる女性で、演じていたのは大路恵美（５０）だった。

大路は１９９３年に放送されたフジの月９ドラマ「ひとつ屋根の下」に次女・小梅役で出演。１７歳だった当時はセーラー服に三つ編みがトレードマークだった。ネット上では、小梅とはイメージががらりと変わったショートヘアに驚きの声が続々。「ロングヘアのイメージ」「久しぶりに見たなぁ」「小梅ちゃんだ」「大路恵美ちゃん？」「小梅が出てた！」「わー 大路恵美さんだ！どうしても 小梅ちゃんって思っちゃうけど」「ひとつ屋根の下（１９９３年）からずーっと気になる存在でした〜 テレビで見れて嬉しい」などの声があがっていた。