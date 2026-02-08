デビュー5周年・BE:FIRST、SOTAが2026年の目標を“図解”「新体制としてより良いものを」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEO）が8日、都内で行われた「BE:FIRST THE MOVIE」第3弾映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』公開記念舞台あいさつに登壇。SOTAが、2026年の目標を掲げた。
【写真】今年挑戦したいことを図解するBE:FIRST・SOTA
デビュー5周年のBE:FIRSTは、2026年に進化したいことを応えることに。SOTAは「おでんみたいになっちゃいました」と伝えつつ、「アーティシズム○、クオリティ△、クリエイティブ△」とフリップを用いて、図解。「きびしめ」「もうがんばってます」と添えた。
続けて「新しい挑戦を毎年していて、アウトプットをしてきたので、BE:FIRSTならではのアーティシズムは丸」と分析。「クオリティとクリエイティブは、偏りがあったかなと」として三角を記した。そして「（2026年は）目立たない努力をしたり、ゼロからイチ作れるところに携わるなど、去年末から思っています」と意気込み、「もう頑張ってます」と今後の活躍への期待を高めた。
また、RYUHEIは「今年、スタジアム（公演）があるのですが、それをやったあとにもまだまだ夢を見ているグループなので」とアピール。SOTAは「新体制としてより良いものを見せられるグループに一歩ずつ進んでいきたい」と力強く語った。
本作は、今までの「BE:the ONE」シリーズと構成が異なり、ワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着し、パフォーマンスはもちろん、帰国してからのメンバー独占インタビューを実施。ツアーの裏側やオフの時間を含めた素顔と本音に迫ったリアル・ドキュメンタリーとなっている。RYOKI（三山凌輝）が不在となり、6人体制になったことについても触れている。
