½°±¡Áª¤¬Åê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿8Æü¡¢ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¥Æ¥ì¥Ó¶É³Æ¶É¤¬ÁªµóÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£³Æ¶É¤¬¥¨¡¼¥¹¥¢¥Ê¤ä¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK¤Ï¡Ö½°±¡Áª³«É¼Â®Êó¡¡2026¡×¡Ê¸á¸å7»þ55Ê¬¡Ë¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¡È¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡ÉÂ®Êó¡ª8»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë³ÆÅÞµÄÀÊ¤äÍ¿ÌîÅÞÀªÎÏÀ¯¼£¤Î¹ÔÊý¤òÅ°ÄìÍ½Â¬½Ð¸ýÄ´ºº¤È¾ðÀª¼èºà¤ò¤â¤È¤ËÁíÎÏ¤¢¤²Ê¬ÀÏ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈÖÁÈÉ½¤Ç¹ðÃÎ¡£»å°æÍÓ»Ê¥¢¥Ê¡¢ÉûÅçË¨À¸¥¢¥Ê¡¢¿¹²¼³¨Íý¹á¥¢¥Ê¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖzeroÁªµó¡×¡Ê¸á¸å7»þ58Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¡Ö8»þÈ¯É½¡Ø½Ð¸ýÄ´ºº¡ÙÆ£°æµ®É§¡õÝ¯°ææÆ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤òÀ¸Ä¾·â¡×¤È¹ðÃÎ¡£Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¤ÈÝ¯°ææÆ¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡ÖÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2026¡×¡Ê¸á¸å7»þ50Ê¬¡Ë¡£¡Ö³«É¼Â®Êó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¯¡ª¾Ü¤·¤¯¡ªÂç±Û·ò²ð¡¦Âç²¼ÍÆ»Ò¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÁªÂò¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ªÅÞ¼óÃæ·Ñ¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó¿¼¤¯¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç±Û·ò²ð¥¢¥Ê¡¢Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¡¢¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¡¢°ÂÆ£Ë¨¡¹¥¢¥Ê¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
TBS¤Ï¡ÖÁªµó¤ÎÆü2026ÂÀÅÄ¸÷¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÌä¤¦¡ª·ë²Ì¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¡×¡Ê¸á¸å7»þ53Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹ÅöÁª¼Ô¤Î¡ÖÌóÂ«¡×¤Ï¡¢Áªµó¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤âËÜµ¤¤Î³Ð¸ç¤Ê¤Î¤«¡©Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤¬¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¼ÁÌä¤Ç¥Û¥ó¥Í¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¡×¤È¹ðÃÎ¡£ÁªµóÆÃÈÖ5ÅÙÌÜ¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤Ë²Ã¤¨¡¢°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¢½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¡¢ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¡ÖÁªµó¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Á¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¿³È½¡ª¡©¡¡·ÐºÑ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¹ÔÊý¡Á¡×¡Ê¸á¸å7»þ55Ê¬¡Ë¡£¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä»öÁ°ÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¡¢ËÅç¿¸ºî¥¢¥Ê¡¢ÃÝùõÍ³²Â¥¢¥Ê¡¢Ä¹Éôµ©¥¢¥Ê¡¢ÇòÀÐÌÀÂç¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ó¥Ó¤Ï¡ÖLIVEÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ú½é¤Î»²²Ã·¿ÁªµóÆÃÈÖ¡¡Êë¤é¤·¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©µÜº¬¡ß¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Û¡×¡Ê¸á¸å7»þ58Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¡Öd¥Ü¥¿¥ó¤ÇÊç½¸¡ª¼óÁê¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¥³¥È¤Ï¡©»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤ÇÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¡ª¡×¤Ê¤É¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜº¬À¿»Ê¡¢µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢ÁªµóÆÃÈÖ¤Ï³Æ¶É¤¬ÆÈ¼«¿§¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¹¶¤á¤¿´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃ±¤Ê¤ë³«É¼Â®ÊóÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¶É¤Î´ë²è¤äÊó¤¸Êý¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¸«Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÜÀï¶è¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿¼Ìë¤ÎÊóÆ»¤Ï³Æ¶É¤Çº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷ÏÈ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«¤òÎã³°¤È¤¹¤ë¤È¡¢HNK¡¢Æü¥Æ¥ì¡¢TBS¤Î3¶É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£