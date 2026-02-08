気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす（９日）明け方にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意するよう呼びかけています。

【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？８日（日）～１１日（水・祝）関東甲信地方の雪雨シミュレーション

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。また、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。





このため、関東甲信地方では広い範囲で雪が降り、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となっている所があります。８日は強い冬型の気圧配置が続き、伊豆諸島付近を気圧の谷が南下する見込みです。関東甲信地方では９日昼前にかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。

▶８日（日）～１１日（水・祝）の１時間ごとの雪雨シミュレーション

気象庁の観測によりますと



８日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

栃木県

日光市土呂部 ２５センチ

奥日光中禅寺湖畔 ２５センチ

那須高原 ９センチ

群馬県

みなかみ町藤原 １３１センチ

草津 ５１センチ

みなかみ町湯原 ３８センチ

埼玉県

熊谷 ５センチ

秩父 ３センチ

茨城県

つくば １２センチ

水戸 ４センチ

千葉県

千葉市中央区 ３センチ

東京都

千代田区北の丸公園 ２センチ

神奈川県

横浜市中区山手町 ２センチ

長野県

小谷 １４６センチ

野沢温泉 １３６センチ

飯山 ９４センチ

山梨県

河口湖 ９センチ

８日１５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）

栃木県

奥日光中禅寺湖畔 ２９センチ

宇都宮 １５センチ

日光市土呂部 ４センチ ※欠測値を含む

群馬県

草津 １５センチ

みなかみ町藤原 ３センチ

みなかみ町湯原 ３センチ

埼玉県

熊谷 ９センチ

秩父 ６センチ

さいたま市桜区 ６センチ

茨城県

つくば １３センチ

水戸 ９センチ

千葉県

千葉市中央区 ５センチ

東京都

千代田区北の丸公園 ５センチ

神奈川県

横浜市中区山手町 ６センチ

長野県

小谷 ４５センチ

野沢温泉 ２６センチ

飯田市高羽町 １８センチ

山梨県

河口湖 ４センチ



ということです。

９日（月）

気象庁によりますと、



８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ５０センチ

関東地方北部の平地 ７センチ

伊豆諸島 ５センチ

甲信地方 ５０センチ



が予想されています。



上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があるということです。



関東甲信地方では、９日明け方にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。また、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意してください。

９日（月）午後は？

１０日（火）

１０日（火）午後

１１日（水・祝）

１１日（水・祝）午後

シミュレーション（GSM）では、９日にかけて関東甲信に雪雲や雨雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。