【スポーツ速報】B2熊本ヴォルターズが8連勝！ 鹿児島相手に102ー85で勝利
2026年2月8日 17時43分
RKK熊本放送

りそなグループB2リーグの熊本ヴォルターズ（西地区4位）は8日、鹿児島レブナイズ（西地区3位）と対戦し、102ー85で勝ちました。
これでヴォルターズは8連勝です。