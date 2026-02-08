◆練習試合 日本ハム８―４阪神（８日・名護）

日本ハムの新庄剛志監督（５４）が８日、「４番・中堅」で実戦デビューしたドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手（２２）＝大院大＝を絶賛した。４回先頭で中堅フェンス直撃の二塁打を含む２安打１打点の活躍に、「よかった。柔らかい。バットの角度がいいですね。スイングの軌道がいいし、ゆったり毎日突っ込まずにしっかりボールを見て、ぐっと右手で押し込める」と称賛。「相手がタイガースっていうところで、やっぱり日本の野球は４番っていうね、４番だと嬉しいってなると思うんで、そこで結果を出すんですから、大したもんですよね」と、４番抜てきに応えた大物ルーキーに賛辞を送った。

指揮官の印象に残ったのは豪快なバッティングだけではない。第１打席の遊撃への内野安打で見せた脚力にも注目。試合後の会見場には、チームの２０メートル走のタイムが載った資料を持ち込み、「ケインくんの１打席目の内野安打って、ちょっとつまずいて走って、ストライドがものすごく大きくて、回転のスピードも速かったから、すぐに（データを）出してもらったんすよ。そしたら五十幡くんが２・８０（秒）、２位が水野くんで２・８６、３位が２・８７の矢沢くん。で、その次がケインくん。びっくりした。あの身長とあの体重で矢沢くんと一緒よ。どういうこと？（笑）」。身長１９０センチ、体重１０１キロと恵まれた体格のルーキーが披露したスピードに驚いた。

「バッティングも軽いイメージあるしね。シートノックも、もっとドタドタドタドタ、ぎごちない雰囲気でノック受けるのかなと思ったら、捕ってからもスムーズに投げてるし、ボールも低いし、面白い面白いと思った。俺、イメージ高校生と思ってた。顔が可愛いから。そしたら大学出だったから使えるという。（１軍の名護に）持っていきたいかもね。人生一日二日で変わりますから」と、１軍昇格も示唆した。