川崎Fが計8発の打ち合い制す！ エリソンが前半でハット、瀬川と山内の恩返し弾を食らうも柏を撃破
今オフに大型補強を敢行した川崎Fは、スベンド・ブローダーセン、谷口栄斗、山原怜音、紺野和也が早速スタメンでデビュー。一方、昨季あと一歩のところでタイトルを逃した雪辱を誓う柏は、現有戦力の維持でリカルド・ロドリゲス監督のスタイルをさらに磨いていく。
試合の均衡が破れたのは6分、川崎Fが先制に成功する。伊藤達哉がペナルティエリア内でファウルを誘ってPKを獲得。キッカーを務めたエリソンが冷静に沈めた。
さらに25分、川崎Fが3点目を奪う。脇坂泰斗のパスを受けたエリソンが、相手に寄せられながらもボールをキープ。ペナルティエリア中央で右足を振り抜き、前半だけでハットトリックを達成した。
後手後手を踏む柏のR・ロドリゲス監督は、前半のうちに選手交代を決断。すると、前半途中から柏の猛反撃が続き、投入された原田亘の折り返しに細谷真大がヒールで合わせて38分に1点を返す。
61分、柏が1点差に詰め寄る。小西雄大が自陣から正確なロングフィードを前線に供給。瀬川祐輔が背後からのボールをうまく収めると、飛び出してきた相手GKブローダーセンとの一対一をチップキックで制して古巣からゴールを挙げた。
それでも、川崎Fは68分に再びリードを広げる。左コーナーキックから山本悠樹がクロスを送ると、相手のマークを外れて完全にフリーとなった松長根悠仁が頭で合わせて押し込んだ。
諦めない柏は、81分に再び1点差に詰め寄る。山之内佑成がゴール前で放ったヘディングシュートは、相手GKブローダーセンのファインセーブに阻まれる。それでもこぼれ球を拾い、山内日向汰が右足一閃。育成年代から過ごした古巣から柏加入後初得点を奪った。
しかし、試合終了間際に脇坂がトドメの一撃を叩き込んで勝負あり。昨季も大味のスコアが続いた川崎Fが、今季開幕も打ち合いを5−3で制して白星スタートを切った。次節は15日に行われ、川崎Fは敵地でジェフユナイテッド千葉と、柏はホームで東京ヴェルディと対戦する。
【スコア】
川崎フロンターレ 5−3 柏レイソル
【得点者】
1−0 6分 エリソン（川崎F）
2−0 11分 エリソン（川崎F）
3−0 25分 エリソン（川崎F）
3−1 38分 細谷真大（柏）
3−2 61分 瀬川祐輔（柏）
4−2 68分 松長根悠仁（川崎F）
4−3 81分 山内日向汰（柏）
5−3 90＋5分 脇坂泰斗（川崎F）
【ゴール動画】川崎F vs 柏
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
⚽️ゴール (5:24)
👟エリソン
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@NUROhikari_Sony#NURO光#感動を止めるな pic.twitter.com/G5ocBFBd1X
「エリソンが打っちゃった（笑）」— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
伊藤達哉のドリブルを掻っさらう
まさかのプレーでゴールゲット👍️
エリソンが開幕戦で早くも2得点⚽️⚽️
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚川崎F×柏
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN#Jリーグ開幕 pic.twitter.com/QBSlOgirdy
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
⚽️ゴール (24:48)
👟エリソン
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@NUROhikari_Sony#NURO光#感動を止めるな pic.twitter.com/x7ouGKmU5Y
これは巧すぎる— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
オシャレにヒールで流し込み✨️
細谷真大 開幕戦で今季初ゴール
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚川崎F×柏
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN#Jリーグ開幕 pic.twitter.com/pZyoRRyzIv
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
⚽️ゴール (60:04)
👟瀬川 祐輔
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@NUROhikari_Sony#NURO光#感動を止めるな pic.twitter.com/szpLVSsbuC
実はデザインされたセットプレー！？🐬— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
CKのチャンスでまさかの完全フリーに
松長根悠仁が完璧なヘッドで仕留めた👍️
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚川崎F×柏
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN#Jリーグ開幕 pic.twitter.com/aML44m23iF
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
⚽️ゴール (80:31)
👟山内 日向汰
🆚川崎フロンターレ vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@NUROhikari_Sony#NURO光#感動を止めるな pic.twitter.com/CxofTghP0w
今季も圧倒的攻撃力は健在💪— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 8, 2026
両チーム計8ゴールの壮絶な撃ち合い
トドメの一撃はキャプテン脇坂泰斗🐬
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚川崎F×柏
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN#Jリーグ開幕 pic.twitter.com/ghG3lr6dwf